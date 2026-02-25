Gobierno de Trump evalúa exigir a bancos la verificación de ciudadanía de sus clientes

Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump evalúa establecer un requisito para que los bancos de Estados Unidos verifiquen la ciudadanía de sus clientes actuales y futuros, según informaron fuentes a medios estadounidenses.

De acuerdo con esas fuentes, la medida podría implementarse mediante un decreto presidencial, aunque los planes aún no están finalizados y se consideran distintas opciones y fundamentos legales. La posibilidad fue reportada inicialmente por The Wall Street Journal.

Trump considera un decreto para que bancos verifiquen la ciudadanía

Consultada al respecto, la Casa Blanca no confirmó ni negó la eventual emisión de un decreto. El portavoz Kush Desai señaló en un comunicado que cualquier información sobre políticas que no hayan sido anunciadas oficialmente es 'mera especulación'.

Actualmente, los bancos en Estados Unidos deben cumplir con normas contra el lavado de dinero y con políticas de 'conozca a su cliente' (KYC), que incluyen la verificación de identidad y domicilio. Sin embargo, no están obligados a recopilar ni verificar información sobre la ciudadanía de sus clientes.

Según las fuentes, si se concreta la iniciativa, podría requerirse que las entidades financieras obtengan de manera retroactiva la información sobre ciudadanía de los clientes existentes, además de exigirla a los nuevos usuarios. Representantes de los principales bancos y asociaciones del sector declinaron hacer comentarios.

Previamente, hasta 50 profesionales de tecnología de la información del Internal Revenue Service (IRS), incluidos especialistas en ciberseguridad, fueron puestos en licencia administrativa mientras funcionarios evaluaban planes para compartir datos de contribuyentes con autoridades migratorias federales. Esa iniciativa fue posteriormente impugnada en los tribunales y bloqueada por un juez federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui