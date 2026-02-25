Países donde el peso mexicano rinde más y son opción económica para viajar en Semana Santa

Ciudad de México. - Se aproximan las vacaciones de Semana Santa del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, por lo que varias familias ya se preparan para pasar unos días lejos de las preocupaciones laborales. Sin embargo, algo muy importante antes de decidir qué destino visitar es calcular aproximadamente cuánto se puede gastar y, con base en ello, elaborar una lista de los países que te llamen la atención y, sobre todo, que estén acordes a tu economía.

De acuerdo con información extraoficial, existen ciertos lugares donde recorrer y visitar los puntos más emblemáticos requiere un gran desembolso; esto no es necesariamente negativo, ya que todo depende de la decisión del turista. Pero si deseas darte un gusto que no te deje en la cuerda floja por varios meses, la información que te presentamos es todo lo que necesitas para comenzar a planear tus días de descanso.

Colombia

La República de Colombia es uno de los destinos que, por su tipo de cambio, favorece más al peso mexicano. En cuanto a los sitios con mayor riqueza cultural y donde se puede apreciar la belleza natural, destaca Cartagena de Indias; además, como dato adicional, recuerda que es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su arquitectura colonial, historia y gastronomía.

Perú

A diferencia de otros destinos turísticos, si se eligen cuidadosamente los puntos a recorrer, el gasto puede ser considerablemente bajo tanto en transporte como en su gastronomía local. Evidentemente, al visitar Perú lo esencial es acudir a Machu Picchu y recorrer ciudades como Cusco y Lima. Ahora bien, para estar más en contacto con la fauna, es recomendable visitar Paracas, ya que ahí podrás apreciar un espectáculo de aves en las Islas Ballestas, mejor conocidas como las Galápagos de Perú.

Platillos que se pueden disfrutar en Perú

Otros países:

Argentina Bolivia Vietnam Filipinas Turquía Guatemala Marruecos

Consejos antes de viajar

Aunque el presupuesto es uno de los aspectos más importantes, no es el único a considerar. Antes de aventurarse a un país fuera de México, es necesario verificar que no falte ningún documento. El pasaporte y, en su caso, la visa debe estar en regla, así como la identificación oficial, como el INE. Asimismo, algo que pocas personas consideran es contratar un seguro de viaje que cubra emergencias médicas.

