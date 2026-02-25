¿Qué pasó en Cuba HOY? Esto se sabe de la muerte de 4 tripulantes de una lancha rápida civil de EU

La Habana, Cuba.- En medio de la tensa relación que persiste Estados Unidos (EU) y Cuba, este miércoles 25 de febrero se reportó un nuevo incidente: La Tropa Guardafrontera de Cuba abatió a cuatro tripulantes de una lancha rápida civil procedente de la nación gobernada por Donald Trump, tras un enfrentamiento en aguas territoriales cubanas. El hecho fue reportado por el Ministerio del Interior (Minint) de la isla.

¿Qué pasó en Cuba? Así ocurrió el enfrentamiento en aguas cubanas

De acuerdo con el comunicado oficial, la embarcación civil habría ingresado a aguas territoriales de Cuba y no habría obedecido la voz de alto emitida por la patrulla marítima. Asimismo, el Ministerio del Interior señaló que los tripulantes de la lancha respondieron con disparos contra la embarcación de la Tropa Guardafrontera. Tras el intercambio de fuego, cuatro tripulantes de la lancha rápida fueron abatidos.

#UltimaNoticia: En la mañana del 25 de feb, se detectó una lancha rápida infractora dentro de aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, EE.UU, con folio FL7726SH.



Se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, provincia Villa Clara, #Cuba pic.twitter.com/fgKcDa2LDC — Embajada Cuba EEUU (@EmbaCubaEEUU) February 25, 2026

El enfrentamiento se registró en el cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, en la zona central de Cuba. Según el comunicado, la lancha se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo. Ese punto forma parte de las aguas territoriales cubanas.

Hay seis heridos y un comandante lesionado

El Minint informó que otras seis personas que viajaban en la lancha rápida resultaron heridas. También fue lesionado el comandante de la embarcación cubana, en la que patrullaban cinco elementos. Las autoridades indicaron que todos los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica. A la fecha de publicación de esta nota, no se han revelado identidades de los tripulantes abatidos ni sobre las posibles motivaciones del ingreso de la lancha.

Tampoco se precisó el origen específico del trayecto dentro de Estados Unidos.

uD83DuDEA8uD83CuDDE8uD83CuDDFA#Cuba | La Tropa Guardafrontera abatió a 4 tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos.



Según el Ministerio del Interior, no acató la orden de alto y abrió fuego en aguas territoriales cubanas.



El incidente dejó además 6 heridos de la embarcación civil y… pic.twitter.com/l3ynjqdk1k — Azucena Uresti (@azucenau) February 25, 2026

Cuba defiende su soberanía marítima

En el comunicado, el Gobierno cubano reafirmó su voluntad de proteger las aguas territoriales. Señaló que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado, en favor de la protección de su soberanía y de la estabilidad en la región. Las autoridades competentes continúan con las investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui