Se declara ilegal la política de Trump que permite la deportación rápida de migrantes

Estados Unidos.- Con una decisión definitiva, el juez Brian Murphy señaló que no es legal la política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que permite deportar a los migrantes a naciones que no sean de donde provienen, sin darles alguna oportunidad de plantear sus temores de ser perseguidos o torturados.

El juez señala que este tipo de deportaciones quebrantan las leyes que garantizan la protección contra la persecución. Sin embargo, Brian Murphy suspendió la entrada en vigor de su decisión por 15 días para dar un plazo al gobierno estadounidense de presentar algún recurso, ya que es un tema importante.

El caso pasará a manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anteriormente ya había levantado una orden preliminar dictada por el juez Murphy en abril de 2025 para la protección de los derechos procesales de los migrantes que enfrentan la deportación a terceros países.

La sentencia es derivada de una demanda colectiva que busca impugnar una política del Departamento de Seguridad Nacional documentada en un memorándum que permite la rápida deportación a terceros países de los migrantes sujetos a órdenes definitivas de expulsión emitidas por jueces de inmigración. La demanda se presenta en nombre de los migrantes que se enfrentan a deportaciones a países de los que no son originarios, ni figuraban en sus anteriormente órdenes de detención.

Fuente: Tribuna del Yaqui