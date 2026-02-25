Sheinbaum sostuvo llamada con Trump tras MUERTE de 'El Mencho': ¿De qué hablaron?

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 25 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las polémicas declaraciones de su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados en el mundo. En su intervención reveló que, horas después de la caída del capo, sostuvo una llamada telefónica con el mandatario.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confirmó que sostuvo una llamada telefónica de ocho minutos con el mandatario estadounidense; aprovechó, de nueva cuenta, para aclarar cómo fue la colaboración entre ambos países en el operativo que provocó la muerte de uno de los criminales más peligrosos no solo de México, sino del mundo.

#Internacional| La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirma que recibió una llamada del mandatario estadounidense Donald Trump el día lunes. La llamada, según Sheinbaum, solo duró ocho minutos y mencionó que de momento no hay planes para reunirse personalmente.



Esto… pic.twitter.com/K14XZRweFP — CNH Noticias El Salvador (@cuscatlanhoyTV) February 25, 2026

Sheinbaum confirma llamada de 8 minutos con Trump

La titular del Ejecutivo federal detalló que la conversación con Donald Trump duró ocho minutos se realizó el pasado lunes 23 de febrero, horas después de que el Gobierno de México confirmara la muerte de 'El Mencho'. Sheinbaum explicó que el presidente estadounidense le preguntó directamente qué estaba ocurriendo en México y ella compartió la información oficial.

En esta intervención, la presidenta reiteró que la cooperación con EU fue únicamente en materia de inteligencia. Subrayó que toda la operación fue ejecutada por autoridades mexicanas.

Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que esencialmente fue en inteligencia, y toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa (Sedena)", sostuvo.

Declaraciones de Trump generan polémica

En la previa, durante su discurso del Estado de la Unión, el republicano Donald Trump afirmó que habían derribado a uno de los capos más peligrosos de los cárteles de drogas. Aunque no mencionó por nombre a Nemesio Oseguera Cervantes, el mensaje fue interpretado como referencia directa al líder del CJNG, alias 'El Mencho', quien fue abatido el pasado domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa.

En su mensaje, el presidente estadounidense reiteró que amplias zonas de México han estado bajo control de grupos criminales.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que Trump ha presionado públicamente para que México permita una participación más directa de fuerzas estadounidenses en el combate al crimen organizado; no obstante, esta propuesta ha sido rechazada por el Gobierno de México, el cual segura que hay relación de cooperación sin subordinación.

Este miércoles, Sheinbaum reiteró que la relación con EU es cordial. No señaló si próximamente habrá otro encuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui