Tras caída de 'El Mencho', Harfuch y el Gabinete de Seguridad se reúnen con zar antidrogas y embajador de EU

Ciudad de México.- Este miércoles 25 de febrero de 2026, 48 horas después del operativo en Tapalpa, estado de Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión de alto nivel para reforzar la estrategia conjunta contra el crimen organizado. El encuentro fue calificado como "muy productivo" por ambas partes.

Así fue la reunión de Seguridad entre México y EU

La reunión se concretó dos días después del despliegue federal que terminó con la muerte de 'El Mencho', uno de los líderes criminales más buscados tanto en México como en EU. El objetivo de este encuentro fue consolidar la cooperación bilateral en seguridad, en especial frente al tráfico de drogas y al fentanilo.

Por parte de Estados Unidos participaron:

Sara A. Carter, directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas ( ONDCP ).

( ). Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein tuvimos una reunión de alto nivel muy productiva con el Embajador Ronald Johnson @USAmbMex y @SaraCarterDC, directora de @ONDCP, donde reafirmamos el compromiso de colaboración bilateral en beneficio de nuestras naciones, en un… pic.twitter.com/oGA2MFvJ2M — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 25, 2026

La ONDCP destacó en sus redes sociales que el presidente Donald Trump (quien no estuvo presente en el encuentro) "está cumpliendo su promesa de fortalecer nuestra seguridad nacional y salvar vidas estadounidenses". En tanto, el embajador Johnson señaló que se trató de una reunión productiva para avanzar en la cooperación histórica encabezada por Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

También afirmó que ambos países trabajan para "detener el flagelo del fentanilo y desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades".

Por otra parte, la delegación mexicana estuvo integrada por:

Omar García Harfuch , titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ).

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( ). Ricardo Trevilla Trejo , secretario de la Defensa Nacional ( Sedena ).

, secretario de la Defensa Nacional ( ). Raymundo Pedro Morales Ángeles, almirante secretario de Marina ( Semar ).

). Ernestina Godoy, fiscal general de la República ( FGR ).

). Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación ( Segob ).

). Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

García Harfuch señaló que en el encuentro se reafirmó el compromiso de colaboración bilateral en beneficio de ambas naciones, en un marco de respeto a la soberanía y cooperación basada en la confianza mutua.

Productiva reunión con @SaraCarterDC, directora de @ONDCP, y autoridades del @GobiernoMX para avanzar en la cooperación histórica impulsada por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein. Trabajamos juntos para frenar el flagelo del fentanilo y desmantelar las redes… https://t.co/ZsvahLAV5m pic.twitter.com/W4mweNGMBU — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 25, 2026

Visita de la zar antidrogas a Palacio Nacional

Un día antes, Sara A. Carter acudió a Palacio Nacional, donde sostuvo un encuentro con el Gabinete de Seguridad. La funcionaria estadounidense afirmó que su país trabaja “día y noche” con México para eliminar a los cárteles y frenar el tráfico de drogas.

Cooperación contra el fentanilo

Uno de los ejes centrales del diálogo fue el combate al fentanilo. EU ha insistido en fortalecer la estrategia conjunta para frenar la distribución de esta droga y desarticular las redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.

Ambos gobiernos coincidieron en mantener una coordinación constante en materia de inteligencia, seguridad y combate al crimen organizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui