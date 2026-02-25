Washington, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos anunció que emitirá licencias para permitir las transacciones con petróleo venezolano y sus derivados hacia Cuba. Donald Trump se 'compadeció' de la isla; sin embargo, pusieron algunas restricciones de por medio, dejando en claro que el apoyo es para el pueblo y no se involucrará al gobierno cubano.

"Esta política favorable de licencias está dirigida a transacciones que apoyen al pueblo cubano, incluido el sector privado en Cuba (por ejemplo, exportaciones para uso humanitario en la isla)", apuntó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su página web. Por otra parte, la administración de Donald Trump informó que las transacciones que beneficien a personas o entidades que estén vinculadas con las Fuerzas Armadas de Cuba u otras instituciones gubernamentales no estarán cubiertas por esta política de licencias favorable.

Trump se 'compadece' de Cuba y autoriza venta de petróleo venezolano a la isla con condiciones

¿Cuál es la razón por la que Cuba no recibe petróleo?

Al momento en que Donald Trump amenazó con aranceles a los países que mandaran o vendieran petróleo a Cuba, impuso de facto un bloqueo petrolero a la isla, dando como resultado que México suspendiera sus envíos. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gobierno de México estaba en negociaciones con Estados Unidos para encontrar un punto medio que permitiera el envío de petróleo sin el peligro de sanciones.

"Se ha enviado a Cuba menos de un por ciento del petróleo que produce, para que se pongan en contexto", aclaró la mandataria el mes pasado, ya que como consecuencia del castigo de Trump, se provocó una de las peores crisis energéticas en la historia cubana, ya que el país depende de las importaciones de petróleo para generar electricidad en sus plantas. El pasado 10 de febrero, el 64 por ciento de la isla se quedó sin luz, una cifra récord.

uD83DuDD34Trump: "Es muy malo para Cuba, no tiene dinero, no tienen petróleo. Vivían de dinero y petróleo de Venezuela y nada de eso virne ahora. Y luego la presidenta de México fue muy buen, le dije: "no queremos que envíes petróleo allí y ella no está enviando petróleo." pic.twitter.com/gMz9C8XImx — Brenda Estefan (@B_Estefan) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui