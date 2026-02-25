VIDEO: Volcán de lodo entra en erupción en Colombia; estos son los estragos que ha dejado

San Juan de Urabá, Colombia.- Durante la tarde de este miércoles 25 de febrero, los habitantes de San Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia, Colombia, fueron testigos de un fenómeno natural. En una zona que colinda con el municipio de San Pedro de Urabá, un volcán de lodo entró en erupción, generando una columna de fuego y expulsión de material que pudo ser observada desde diversas localidades aledañas. Este evento geológico tuvo lugar en las cercanías de la planta de tratamiento de agua, un punto importante para el suministro del líquido y rodeado de poblados.

Ante la magnitud de lo ocurrido, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd) desplegó sus protocolos de seguridad para proteger a la ciudadanía. Las imágenes captadas por los residentes y difundidas por medios locales evidenciaron la fuerza de la combustión, producto de los gases que suelen acompañar a este tipo de formaciones, conocidas técnicamente como diapiros. Aunque las llamas alcanzaron una altura considerable y generaron alamra entre la población, las autoridades locales hicieron un llamado a la calma mientras ejecutaban las labores de contención.

Los primeros informes presentados por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) señalan que, afortunadamente, no existen registros de personas lesionadas ni fallecidas a causa de la explosión o el flujo de lodo. No obstante, el impacto ambiental y material fue evidente. Se confirmó el deceso de varios animales que se encontraban en el radio de acción del volcán, así como la quema de una extensa franja de vegetación seca. Para mitigar estos efectos, el cuerpo de bomberos voluntarios acudió al lugar, enfocando sus esfuerzos en sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia zonas de cultivo o viviendas.

W San Juan de Urabá w Kolumbii doszlo do erupcji wulkanu blotnego i ewakuacji mieszkanców; to zjawisko, w którym zamiast lawy na powierzchnie wydostaje sie mieszanina blota, wody i gazów. pic.twitter.com/uIn0KLN0KD — Remiza.pl (@remizacompl) February 26, 2026

Los daños causados

En materia de infraestructura, la red vial sufrió consecuencias directas. Se detectaron grietas profundas y levantamiento del asfalto en la carretera que comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de Siete Vueltas, afectando también el paso hacia Juancito Viejo. Como resultado de estas alteraciones en el terreno, se tomó la decisión de restringir el tránsito vehicular y peatonal para prevenir accidentes, dado que la estabilidad del suelo en ese sector se encuentra comprometida.

uD83DuDEA8uD83CuDF0B ¡LA TIERRA RUGIÓ! San Juan de Urabá despertó con este volcán de lodo escupiendo fuego y lodo. ¡Puro cine natural en Antioquia! uD83CuDDE8uD83CuDDF4 Por ahora sin heridos, pero el susto fue nivel Dios. ¡Miren esto!uD83DuDE31 uD83DuDC47 #Colombia #Urabá pic.twitter.com/W8PoT8Uxdi — PolitiCrack, (@AnalistaClara) February 26, 2026

Para garantizar la integridad de las familias residentes en el área de influencia, el secretario de Gobierno, José Ignacio Díaz Salgado, comunicó que se procedió a la evacuación de al menos cuatro viviendas. Esta acción busca mantener a las personas alejadas de cualquier posible reactivación del fenómeno. De igual forma, la Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad estricto, impidiendo el ingreso de curiosos al sitio. Actualmente, se mantiene una vigilancia constante sobre el comportamiento del diapiro.

Se produjo la erupción del Volcán de San Juan de #Urabá en #Antioquia, Colombia pic.twitter.com/uTiojrs4OK — El MUNDO DEL NARCO (@ELMUNDODELNARCO) February 26, 2026

Desde el perfil institucional del Dagran se ha reiterado el compromiso de acompañar a la administración local en la gestión de la emergencia. Asimismo, se coordina con la Secretaría de Infraestructura de Antioquia el traslado de maquinaria amarilla, necesaria para iniciar las reparaciones en los tramos viales afectados y restablecer la movilidad lo antes posible. La integrante del cuerpo de bomberos, Daniela Navarro, confirmó que la situación se encuentra monitoreada y que la prioridad sigue siendo la protección de la vida humana mientras la actividad volcánica se estabiliza.

Fuente: Tribuna del Yaqui