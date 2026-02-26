Børge Brende dimite del Foro Económico Mundial tras investigación por vínculos con Epstein

Ginebra, Suiza.- Este jueves 26 de febrero de 2026, el presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus sigles en inglés) anunció su dimisión, semanas después de que se iniciara una investigación independiente sobre su relación con con el criminal sexual y violador en serie, Jeffrey Epstein. La decisión ocurre tras revelaciones oficiales sobre encuentros y comunicaciones entre ambos.

Børge Brende renuncia al Foro Económico Mundial tras ocho años y medio

Børge Brende, quien asumió la presidencia del Foro Económico Mundial en 2017, informó su salida mediante un comunicado este jueves. El anuncio se da luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara que el directivo sostuvo al menos tres cenas de negocios con Jeffrey Epstein, además de intercambios por correo electrónico y mensajes de texto.

El Foro de Davos inicia proceso de transición tras la renuncia de Børge Brende. Foto: Twitter

En su mensaje, Brende señaló que, tras una cuidadosa reflexión, decidió dimitir como presidente y director ejecutivo del organismo. Indicó que su etapa al frente del foro durante ocho años y medio fue profundamente gratificante y agradeció la colaboración con colegas, socios y participantes. Añadió que considera que es el momento adecuado para que la institución continúe su labor sin distracciones.

Es importante señalar que, en su declaración, el ahora expresidente del WEF no mencionó a Epstein. Brende, de nacionalidad noruega, también fue ministro de Asuntos Exteriores de Noruega antes de dirigir el foro con sede en Ginebra.

Investigación independiente sobre sus vínculos con Epstein

La renuncia ocurre pocas semanas después de que el Foro Económico Mundial anunciara una investigación independiente sobre la relación de su CEO con Epstein, financiero que fue procesado en Estados Unidos (EU) por delitos sexuales, quien fue hallado sin vida en agosto de 2019.

En un comunicado adicional, Andre Hoffmann y Larry Fink, copresidentes del foro, informaron que la revisión fue realizada por un abogado externo. De acuerdo con sus conclusiones, no existen motivos de preocupación adicionales más allá de lo que ya se había revelado públicamente.

Tras la dimisión, el foro designó a Alois Zwinggi, miembro del organismo, como presidente y director ejecutivo interino. La junta directiva supervisará el proceso de transición y trabajará en la definición de un plan para seleccionar a un sucesor permanente.

El Foro Económico Mundial, con sede en Ginebra, es conocido por organizar cada año la cumbre de Davos, encuentro que reúne a líderes políticos, empresariales y sociales de distintas regiones del mundo. A la fecha de publicación de esta nota, no hay más información sobre el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui