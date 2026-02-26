"Cuba responderá ante toda agresión terrorista y mercenaria": Díaz-Canel advierte tras operativo en sus aguas

La Habana, Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves 26 de febrero de 2026 que el país se defenderá de cualquier "agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", tras un enfrentamiento armado ocurrido en aguas cubanas que dejó cuatro exiliados muertos y seis heridos, según informó el gobierno.

Las declaraciones fueron difundidas a través de la red social X, un día después de que autoridades de La Habana comunicaran que fuerzas de seguridad respondieron a disparos provenientes de una lancha rápida registrada en Florida. De acuerdo con la versión oficial, la embarcación navegaba por aguas bajo jurisdicción cubana cuando sus ocupantes abrieron fuego contra una patrulla estatal, lo que desencadenó el operativo.

El gobierno cubano señaló que el grupo estaba integrado por ciudadanos cubanos residentes en el exterior y opositores al Ejecutivo. Añadió que algunos de ellos habían sido buscados anteriormente por presuntos planes de atentados contra la isla. No se han divulgado de inmediato las identidades de los fallecidos ni de los heridos, ni detalles adicionales sobre el intercambio de disparos.

En su mensaje, Díaz-Canel sostuvo que "Cuba no agrede ni amenaza" y reiteró que el país actuará "con determinación y firmeza" para preservar su soberanía y estabilidad nacional. Las autoridades no han informado si se han iniciado investigaciones adicionales sobre el incidente ni si existen detenidos.

Contexto

En las últimas semanas, Washington ha bloqueado envíos de petróleo hacia la isla como parte de sus medidas de presión sobre el Gobierno cubano. La reducción en el suministro de combustible ha impactado el transporte público y privado, y ha contribuido a un aumento de los cortes de electricidad en varias regiones del país.

Cuba depende en gran medida del petróleo importado para sostener su sistema eléctrico. La escasez de combustible ha coincidido con dificultades económicas prolongadas y limitaciones en el acceso a divisas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que la situación energética podría derivar en una crisis humanitaria si no se garantizan los suministros necesarios para cubrir necesidades básicas.

Hasta el momento, no se ha informado de una reacción oficial por parte de Estados Unidos en relación con el enfrentamiento en aguas cubanas. Las autoridades de la isla han reiterado que mantendrán las medidas de seguridad para resguardar sus fronteras marítimas.

