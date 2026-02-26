La Habana, Cuba.- El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, fue el encargado de manifestar que el Kremlin apoya totalmente a las Tropas Guardafronteras de Cuba este 26 de febrero de 2026, después del enfrentamiento en aguas territoriales de la isla. En el incidente se implicó una lancha rápida con bandera de los Estados Unidos que dio como resultado la muerte de cuatro personas, lo que ha subido la tensión en la región.

La presidencia rusa afirma que las fuerzas cubanas actuaron bajo los lineamientos necesarios para garantizar su seguridad nacional y lo que ha La Habana argumenta como un intento de infiltración terrorista. Peskov ha resaltado que la soberanía de la isla debe ser respetada y validó el uso de la fuerza específicamente en ese contexto. "Los guardafronteras cubanos hicieron lo que tenían que hacer en una situación como esta". Explica el funcionario en una rueda de prensa telefónica que se realiza diariamente.

El Kremlin respalda a Cuba después del incidente con la lancha de Estados Unidos

Peskov agrega que es fundamental que todas las partes mantengan la contención para evitar provocaciones que agraven la seguridad en torno a la isla. El portavoz, además, hace una matización sobre el impacto del suceso y las relaciones bilaterales, señalando que se trata de un asunto de seguridad interna y lucha contra el terrorismo.

El Ministerio del Interior de Cuba confirma que la embarcación interceptada trasladaba a diez personas, todas eran residentes de los Estados Unidos, quienes presuntamente perpetraron atentados en territorio cubano. Durante el operativo de intercepción, el encuentro resultó con un intercambio de disparos que tuvo como resultado que los tripulantes de la lancha desobedecieran las órdenes de alto. En el reporte se detalla lo siguiente:

Cuatro tripulantes fallecidos.

Seis tripulantes heridos.

Un oficial cubano herido.

Se incautó equipo que contenía fusiles de asalto, explosivos caseros, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje.

El origen de la embarcación es proveniente de los Estados Unidos.

Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de #EEUU desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales.



Se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos.



La defensa de las costas cubanas, del… pic.twitter.com/ubVCD9Q11y — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 26, 2026

Este acontecimiento no es una situación aislada, sino que se enmarca en un periodo de fricción máxima entre Estados Unidos y Cuba, desde que el país gobernado por Donald Trump ha intensificado el asedio petrolero en la isla. Por su parte, el gobierno ruso afirma que nadie debe obstaculizar la resolución de los problemas humanitarios que enfrenta la población civil. El Kremlin consolida su alianza con el gobierno cubano en un momento de gran complejidad.

Fuente: Tribuna de Yaqui