EU acusa de narcoterrorismo a 'La Rana' y a su hermano 'Aquiles', mandos del Cártel de Sinaloa

Washington, Estados Unidos.- La Fiscalía del Distrito Sur de California dio un paso contundente en la estrategia de Estados Unidos contra las organizaciones criminales transnacionales al presentar cargos por narcoterrorismo contra René Arzate García, alias 'La Rana'. Esta acción legal representa una escalada en los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para desmantelar las estructuras de mando del Cártel de Sinaloa, señalando directamente a uno de los presuntos responsables de la violencia y el tráfico de sustancias ilícitas en la región fronteriza de Baja California.

El anuncio fue realizado este jueves por Adam Gordon, fiscal del Distrito Sur de California, en compañía de representantes del Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Estado. La imputación sostiene que Arzate García ha mantenido el control de las rutas de tráfico en Tijuana durante más de 1 década y media, consolidándose como una figura fundamental dentro de la facción conocida como La Mayiza. Por información que conduzca a su captura, así como a la de su hermano Alfonso Arzate García, alias 'Aquiles', el gobierno estadounidens fijó una recompensa de 5 millones de dólares.

Esta medida marca la segunda ocasión en que la actual administración federal, encabezada por Donald Trump, utiliza la figura de narcoterrorismo para procesar a objetivos mexicanos. El antecedente más cercano se registró contra Pedro Inzunza Noriega, alias 'Sagitario', y su hijo, vinculados a la organización de Beltrán Leyva. El uso de esta tipificación delictiva responde a la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida implementada en febrero de 2025, seguida por la creación de una unidad de la fiscalía dedicada a combatir estos delitos en abril del mismo año.

La situación legal de 'La Rana' se remonta al 25 de julio de 2014, fecha en que se emitió la primera acusación en su contra junto a otras 117 personas. Sin embargo, el nuevo pliego de cargos actualiza y agrava su estatus procesal al incorporar los delitos de narcoterrorismo y apoyo material a actos terroristas. De ser hallado culpable en un juicio, Arzate García enfrentaría una sentencia mínima de 20 años de prisión y multas que podrían ascender a los 20 millones de dólares. Durante la rueda de prensa, el fiscal Gordon enfatizó la gravedad de las acciones atribuidas al acusado:

Hoy anunciamos una acusación actualizada contra René Arzate García, infamemente conocido como La Rana, un lugarteniente de alto rango y ultraviolento del Cartel de Sinaloa que ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años mediante la fuerza y el miedo".

La investigación sitúa a los hermanos Arzate como elementos principales en la disputa interna que vive el Cártel de Sinaloa. Se les identifica como operadores leales a la facción de Ismael 'El Mayo' Zambada, enfrentados actualmente al grupo de Los Chapitos, liderado por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Según los datos presentados por la fiscalía, René Arzate ha sido el encargado de proveer recursos logísticos, armamento y personal para sostener dicho enfrentamiento armado en la región norte de México.

El cerco sobre esta estructura criminal también abarca el ámbito financiero y político. En septiembre del año pasado, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) sancionó a los hermanos Arzate, vinculándolos con redes de corrupción en el municipio de Rosarito, Baja California. El reporte del Tesoro estadounidense señaló nexos con la entonces diputada Hilda Araceli Brown y una red de 15 empresas locales. Según la información financiera, utilizaron a Candelario Arcega como intermediario para influir en la administración pública municipal entre 2021 y 2024, consolidando así su dominio territorial más allá de las actividades puramente delictivas.

Fuente: Tribuna del Yaqui