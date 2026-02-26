Pakistán declara "guerra abierta" contra talibanes de Afganistán tras recientes ataques

Islamabad, Pakistán.- El titular del Ministerio de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, comunicó este jueves 26 de febrero el inicio de una etapa de confrontación militar contra los talibanes de Afganistán. Esta declaración surge tras una sucesión de incidentes armados entre las fuerzas de ambos países. A través de un mensaje publicado en X, Asif señaló que la tolerancia de su nación llegó a su límite, marcando el inicio de una "guerra abierta". Este pronunciamiento establece una nueva etapa en las relaciones bilaterales, caracterizada por el uso de la fuerza y el cese de los canales diplomáticos.

En este contexto, la capital afgana experimentó actividad militar durante la madrugada. Alrededor de las 1:50 horas, los habitantes de Kabul reportaron haber escuchado múltiples explosiones en distintas zonas del centro urbano. Estos ruidos estuvieron acompañados por el tránsito de aviones de combate sobre el espacio aéreo de la ciudad. Los testimonios de los residentes locales, quienes compartieron sus observaciones resguardando su identidad por razones de seguridad personal, indicaron que se produjeron al menos ocho estallidos.

Los relatos mencionan que las primeras detonaciones ocurrieron a cierta distancia, mientras que las posteriores se percibieron con mayor proximidad a las áreas residenciales, seguidas por el sonido de armas de fuego que se extendió hasta aproximadamente las 2:30 horas (local). Horas antes de estos eventos en la capital, las fuerzas armadas de Afganistán realizaron operaciones terrestres dirigidas hacia posiciones militares paquistaníes ubicadas a lo largo de la frontera que comparten ambas naciones. Esta movilización se presentó como una respuesta a los bombardeos aéreos ejecutados por Pakistán sobre territorio afgano durante los días anteriores.

El Ministerio de Defensa afgano detalló que sus tropas se desplegaron a lo largo de cinco provincias del este del país. Según los datos proporcionados por esta entidad, la operación resultó en la toma de 17 puestos de control paquistaníes y dejó un saldo de cuarenta soldados fallecidos del lado de Pakistán. Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno afgano, declaró que las ofensivas a gran escala contra las bases e instalaciones militares se organizaron como una respuesta a las acciones del ejército paquistaní a lo largo de la Línea Durand.

Esta frontera, que se extiende por cerca de 2 mil 600 kilómetros, fue trazada por el Imperio Británico en el siglo XIX para separar ambos territorios. Desde su creación, ha representado un foco constante de fricción, dado que la administración afgana nunca ha reconocido su validez. Esta falta de reconocimiento ha generado un debate permanente sobre la soberanía, la gestión de la seguridad y el control del territorio fronterizo. Las autoridades de Afganistán también afirmaron tener prisioneros a varios soldados paquistaníes capturados durante las incursiones.

Por su parte, el gobierno de Pakistán rechazó categóricamente las declaraciones emitidas desde Kabul sobre la magnitud y los resultados de la ofensiva. Mosharraf Ali Zaidi, portavoz del primer ministro Shehbaz Sharif, indicó que hasta ese momento no se registraban soldados paquistaníes fallecidos ni retenidos. En sus declaraciones, atribuyó la información difundida a una supuesta influencia de representantes de la India dentro de Afganistán. Según los comunicados emitidos desde Islamabad, las fuerzas paquistaníes contestaron a las agresiones, causando múltiples bajas en las filas afganas y destruyendo sus puestos de guardia y equipamiento táctico.

Fuente: Tribuna del Yaqui