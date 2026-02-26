Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este jueves 26 de febrero de 2026, después de hablar desde la ciudad de Kiev con sus emisarios y mediadores de la Casa Blanca, que la próxima reunión de Rusia, Ucrania y Estados Unidos será en Abu Dabi y está prevista para principios de marzo de 2026.

"Lo más probable es que la próxima sesión sea en los Emiratos, concretamente en Abu Dabi. Contamos con que sea a principios de marzo", mencionó en su discurso a la nación Zelenski, además de explicar que también ha hablado varias veces con sus emisarios Rustem Umérov y David Arajamia y con los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner.

Zelenski: La próxima reunión entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia se realizará en Abu Dabi

El presidente ucraniano no hizo referencia a lo que se habló en la reunión sobre el acuerdo económico, pero Umérov sí mencionó en un mensaje publicado en sus redes sociales después de que Zelenski se dirigiera a la nación en su discurso diario. "Se prestó especial atención al bloque económico y a los mecanismos de apoyo a largo plazo a Ucrania", dijo Umérov, además de agregar que ambas partes hablaron con detalle del acuerdo económico que preparan y acordaron seguir trabajando en el documento.

Sin embargo, Zelenski ha insistido en la necesidad de que Ucrania reciba cuanto antes garantías de seguridad en firme y volvió a abogar por una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, para avanzar hacia la paz. "Los líderes deciden las cuestiones clave", añadió el presidente de Ucrania.

Tras salir de una reunión para poner fin a la guerra en Ucrania, Zelenski también adelantó cuándo sería la fecha del próximo encuentro.https://t.co/wCx5QZ3rqV pic.twitter.com/tzODK7831l — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) February 26, 2026

El presidente ucraniano lleva meses invitando a Putin a una reunión en persona en la que podrían asistir también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre otros dirigentes que han mediado entre ambos bandos. Por su parte, el presidente de Rusia ha dado largas a la invasión de Zelenski, que en su discurso le volvió a reprochar a la nación rusa su falta de interés en poner fin a la guerra.

Fuente: Tribuna del Yaqui