Desde la costa de Texas, Trump asegura que México ya "aceptó" el nombre de Golfo de América

Corpus Christi, Texas.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó una aparición pública en la ciudad de Corpus Christi, Texas, portando una gorra con la leyenda "Golfo de América". Durante este evento, dirigió un mensaje a los asistentes en el cual expuso su decisión de modificar el nombre de Golfo de México. El mandatario argumentó que la decisión responde a una cuestión de proporciones territoriales, señalando que la nación estadounidense posee el 92 por ciento de la línea costera correspondiente a dicha zona marítima.

En su intervención, el líder republicano describió la acción como importante para su administración, a pesar de catalogarlo en un inicio como un detalle pequeño. Asimismo, hizo comentarios sobre la postura del gobierno de México frente a este ajuste de nomenclatura. De acuerdo con sus declaraciones, aunque la administración mexicana no mostró entusiasmo ante la medida, terminaron aceptando la situación. Cabe destacar que este ajuste de nombre tiene validez de manera exclusiva dentro del marco legal y el territorio de los Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó su posición sobre el asunto, defendiendo la denominación tradicional. La mandataria argumentó que el término "Golfo de México" cuenta con un reconocimiento histórico a nivel global. El tema trascendió el ámbito gubernamental y llegó al sector de la tecnología, cuando Google reflejó el nuevo nombre en sus plataformas de mapas digitales, sustituyendo el término tradicional por el propuesto por la administración estadounidense. Frente a esta actualización en la plataforma, el gobierno de México procedió a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Juan Ramón de la Fuente, titular de la dependencia, envió un documento a la empresa multinacional tecnológica. El argumento central del escrito señalaba que el ajuste en los mapas afectaba la representación gráfica de la plataforma continental perteneciente a México y a Cuba. La titular del ejecutivo mexicano subrayó que la medida adoptada por Donald Trump abarcaba solamente la plataforma estadounidense, motivo por el cual la corporación carecía de fundamentos para alterar el nombre en los territorios marítimos de otras naciones.

Al no haber una corrección por parte de la empresa, el gobierno mexicano advirtió sobre la posibilidad de recurrir a instancias judiciales. Finalmente, el pasado 9 de mayo, Claudia Sheinbaum informó en conferencia de prensa que su administración presentó una denuncia en tribunales en contra de la plataforma de mapas. El propósito de este proceso legal, según detalló la presidenta, es asegurar que la empresa respete los límites geográficos vigentes. La intención es que el ajuste en la nomenclatura aplique de forma exclusiva en las áreas amparadas por el decreto del gobierno estadounidense, manteniendo el nombre original para las regiones de México y Cuba.

