Donald Trump afirma no estar satisfecho con el rumbo de las negociaciones con Irán

Estados Unidos.- El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho no estar satisfecho con el rumbo que están tomando las negociaciones con Irán, pero seguirán en conversaciones; sin embargo, ha mencionado que un ataque sigue 'sobre la mesa'. "No me gusta que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos. No me entusiasma. Ya veremos qué pasa. Hablaremos más tarde… No, no me gusta cómo van las cosas", ha declarado Trump a periodistas previo a abordar el helicóptero Marine One.

Durante la entrevista, los periodistas cuestionaron a Trump sobre la existencia de algún riesgo de que un ataque contra Irán se convierta en un conflicto prolongado en Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos respondió: "Supongo que hay un riesgo. Pero todo se está arreglando y queremos que siga así. Ya veremos. Mira, será maravilloso si negocian de buena fe. Pero no lo están logrando. Hasta ahora, no lo están logrando".

En un informe confidencial del organismo de control nuclear de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se confirmó que Irán no ha permitido el acceso a inspectores a sitios nucleares sensibles desde que estos fueron bombardeados durante un conflicto de 12 días iniciado en Israel en junio de 2025, lo que ha impedido la certificación de las afirmaciones de Irán sobre la suspensión de enriquecimiento de uranio tras los ataques.

Sin embargo, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, ha insistido a Irán y a Estados Unidos en centrarse en la diplomacia a pesar del aumento de las tensiones y la posibilidad de un ataque militar. Ya que el gobierno estadounidense ha movilizado una gran flota de aeronaves y buques de guerra en Medio Oriente, además de prever que uno de los portaaviones ya esté a disposición, mientras que otro va en dirección a Irán, quienes han advertido que responderán a cualquier ataque hacia sus fuerzas.

