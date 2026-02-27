Donald Trump afirma que EU dialoga con Cuba y no descarta una "toma de control amistosa"

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 27 de febrero de 2026 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un breve encuentro con reporteros fuera de la Casa Blanca mientras estaba a punto de dirigirse a Texas, por lo que en ese corto espacio mencionó, sin profundizar demasiado en el tema, que su país podría optar por una "toma de control amistosa de Cuba", justo cuando la isla atraviesa problemas debido al bloqueo energético impuesto por Washington.

"No tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros, y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años", aseveró el republicano, quien además agregó que su nación podría hacer algo "muy positivo" para los ciudadanos cubanos en el exilio y los que todavía viven en dicho lugar.

"Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Todos querían un cambio, y puedo ver que eso está sucediendo", compartió el mandatario estadounidense, reiterando una vez más que de todo el asunto se está haciendo cargo el secretario de Estado, Marco Rubio. Es necesario añadir que sobre estas palabras en específico todavía no ha respondido el hijo de inmigrantes cubanos y exlegislador de Florida.

Cabe recordar que precisamente hace unos días el gobierno de Cuba dio a conocer que mató a cuatro personas que iban a bordo de un bote con matrículas de Florida y definió el asunto como un "intento de infiltración con fines terroristas". Asimismo, se reportaron seis heridos. De hecho, el jueves uno de los ocupantes fue identificado como Michel Ortega Casanova, quien supuestamente quería "combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba".

Desde enero no le está yendo nada bien al país que encabeza Miguel Díaz-Canel y todo empezó a partir de que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, pues era uno de sus aliados y el cual les proporcionaba petróleo. Como una forma de presión, Trump ordenó la imposición de aranceles para los países que suministren crudo a la isla, lo que empeoró aún más la situación económica y social.

