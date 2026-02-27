'Guerra abierta' entre Pakistán y Afganistán: Talibanes abatieron a 75 soldados paquistaníes

Kabul, Afganistan.- La tensión entre Pakistán y el régimen talibán de Afganistán escaló de manera significativa en las últimas horas. Durante la noche de este jueves 26 de febrero de 2026, el Gobierno de Pakistán anunció que entra en una 'guerra abierta' con su país vecino tras semanas de enfrentamientos y hostilidades constantes, marcando una de las crisis más graves entre ambas naciones en años.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, publicó en redes sociales que "su paciencia se ha agotado" y que su país responderá con firmeza ante lo que considera agresiones del régimen talibán. Pakistán lanzó bombardeos sobre Kabul, Paktia y Kandahar, entre otras zonas de Afganistán, asegurando que estos ataques alcanzaron "objetivos militares".

Talibanes ataques a Pakistán. Bombardeos a Pakistán en Kabul provocan represalia talibán; Afganistán lanza ataques contra bases en Pakistán, y ambos países declaran la guerra abierta, propagando cifras contradictorias e incrementando el peligro regional y la crisis fronteriza. pic.twitter.com/gBcR9JCSvD — antonio corcino (@acorcino) February 27, 2026

Talibanes responden: Matan a 75 soldados de Pakistán

Las cifras de víctimas ahora mismo son contradictorias, ya que cada bando presenta números distintos. Islamabad (Pakistán) informó que sus ataques han provocado la muerte de 133 combatientes talibanes y dejaron más de 200 heridos, además de destruir posiciones y capturar puestos afganos. Por su parte, el régimen talibán aseguró que ha abatido a 75 soldados paquistaníes y herido a otros 84 en una ofensiva de represalia que se inició tras los bombardeos.

Los ataques de represalia contra centros del régimen militar paquistaní cerca de la Línea Durand resultaron en la muerte de 75 soldados paquistaníes y heridas a otros 84", declaró el portavoz del 201 Cuerpo Khalid bin Walid, Mawlawi Wahidullah Mohammadi, en una entrevista con la Radio y Televisión Nacional de Afganistán durante las primeras horas de este viernes.

Mawlawi Wahidullah Mohammadi también dijo que sus fuerzas habrían atacado instalaciones paquistaníes en Abbottabad, Nowshera y áreas cercanas a Islamabad, además de haber capturado dos bases y 19 puestos militares en la zona de la frontera conocida como Línea Durand.

#ÚltimaHora | Pakistán declaró entrar en guerra abierta con el gobierno de Afganistán, después de una serie de ataques entre ambos paísesuD83DuDD34



“Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes”, aseguró Asif mediante XuD83EuDE96 pic.twitter.com/uwOE7Dn5f1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 27, 2026

Línea Durand, foco del conflicto

La Línea Durand, frontera de facto de más de dos mil 600 kilómetros entre Pakistán y Afganistán, ha sido el principal escenario de los enfrentamientos. Esta frontera divide a las comunidades en ambos lados y es uno de los puntos más sensibles debido a su historia de disputas y presencia de grupos armados.

Las tensiones entre ambos países se remontan a años de recriminaciones. Islamabad acusa a los talibanes afganos de albergar y proteger a grupos insurgentes que atacan territorio paquistaní, mientras que el régimen de Kabul rechaza esas acusaciones y denuncia violaciones a su soberanía.

