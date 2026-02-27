Guerra en Medio Oriente: EU ordena a su personal salir de Israel ante riesgo de ATAQUES contra Irán

Washington, Estados Unidos.- La tensión en Medio Oriente sigue creciendo. Este viernes 27 de febrero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos (EU) recomendó a su personal gubernamental no esencial que está en Israel abandonar el país debido al aumento de riesgos de seguridad, en medio de amenazas de un posible ataque contra Irán que podría detonar una escalada regional.

La embajada estadounidense en Jerusalén pidió a sus empleados salir "mientras haya vuelos comerciales disponibles". Es importante señalar que la medida se dio tras nuevos episodios de tensión entre Washington y Teherán.

Embajada de EU en Jerusalén activa salida de personal por amenazas contra Irán. Foto: Facebook

Embajador pidió salir este mismo viernes

De acuerdo con reportes retomados por medios internacionales, el embajador de EU en Israel, Mike Huckabee, envió un correo electrónico al personal diplomático en el que indicó que quienes desearan salir debían hacerlo 'HOY' [este viernes 27 de febrero]. La decisión ocurre en un contexto marcado por negociaciones indirectas entre Irán y EU bajo mediación de Omán.

El jueves 26 de febrero se realizó una tercera ronda de conversaciones, considerada un último intento para evitar un conflicto armado, no obstante, los resultados no habrían sido positivos. El pasado 19 de febrero, el presidente de EU, Donald Trump dio a Irán un ultimátum de "10 a 15 días" para decidir si se lograba un acuerdo o si Washington recurriría a la fuerza, sin embargo, no hay información de avances y el periodo está próximo a concluir.

En este contexto, EU ha realizado uno de los mayores despliegues militares en décadas en la región. Entre los movimientos destaca el portaaviones USS Gerald Ford, considerado el más grande del mundo, que zarpó de Creta el jueves y se dirige a la costa israelí. En total, Washington ha movilizado dos portaaviones.

Tensión tras antecedentes de guerra

En junio de 2025, Israel lanzó una ofensiva contra Irán. Teherán respondió con ataques sobre territorio israelí. En ese contexto, esta semana se registró un ataque que rompió el alto al fuego y dejó cuatro muertos en Tel Aviv. Además, en enero 2026 se generaron nuevas fricciones cuando Irán reprimió protestas internas. Trump amenazó entonces con intervenir para "ayudar" al pueblo iraní, declaración que ha sido criticada por organismos internacionales.

Punto clave: Programa nuclear iraní

Washington busca impedir que Irán desarrolle armas nucleares, algo que Teherán ha negado en repetidas ocasiones. Pese ha esto, EU fijó como 'línea roja' la prohibición total del enriquecimiento de uranio. Sin embargo, Irán defiende su derecho a la energía nuclear con fines civiles y ha rechazado incluir en el acuerdo el tema de sus misiles balísticos, cuyo alcance, según Teherán, está limitado a dos mil kilómetros.

Ante esto, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la negativa iraní representa "un gran problema".

Fuente: Tribuna del Yaqui