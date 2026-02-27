Pakistán CONFIRMA casi 300 talibanes muertos en ataques en Afganistán tras balance oficial ACTUALIZADO

Kabul, Afganistán.- Como te informamos previamente en TRIBUNA, la noche del jueves 26 de febrero de 2026 se desató una verdadera guerra entre Pakistán y el régimen talibán de Afganistán, al grado que recién se confirmó que la cifra de muertos producto de los bombardeos aumentó a 297, identificados como talibanes y "terroristas". A continuación, aquí todos los nuevos detalles.

A través de una rueda de prensa que realizó la tarde de este viernes, el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, reveló no solamente la cantidad de fallecidos, sino también que hay 450 heridos, 89 puestos de control destruidos, 18 puestos capturados y 135 tanques y vehículos armados destruidos en 29 lugares de la región. El funcionario aprovechó el espacio para condenar al régimen talibán.

Además, el jefe del Ejército, Ahmed Sharif Chaudhri, reportó que la ofensiva paquistaní tuvo como saldo la muerte de aproximadamente doce militares pakistaníes y 27 heridos. Es necesario destacar que, según autoridades de Islamabad, todos los occisos forman parte del personal militar e hicieron un llamado a todos los involucrados a evitar en lo posible que entre las víctimas haya civiles.

Ataulá Tarar

De igual manera, Ataulá mencionó que Islamabad incluye tanto a los talibanes afganos como a los talibanes paquistaníes en el rol de enemigos. Asimismo, se pide que el régimen talibán afgano demuestre con hechos su vinculación con el TTP, el Ejército de Liberación de Baluchistán y hasta aquellos un poco más conocidos por el resto del mundo como lo son Al Qaeda y el Estado Islámico.

"Las vidas de las mujeres son menos valoradas que las del resto de la población del país. Una generación de ellas se ha quedado sin educación, porque el régimen está normalizando el abuso", aseveró el exasistente especial del primer ministro Shehbaz Sharif, con el estatus de ministro federal. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que quizá surja en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui