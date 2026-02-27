Tragedia en Bolivia: Accidente aéreo en El Alto deja al menos 15 muertos y 28 lesionados

El Alto, Bolivia.- La tarde de este viernes 27 de febrero, una aeronave de carga perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana registró un accidente en las cercanías del aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes en Bolivia. El avión de transporte militar provenía de la ciudad de Santa Cruz. De acuerdo con los reportes emitidos por Navegación Aérea y Aeropuertos de Bolivia, la situación se encuentra en etapa de investigación para determinar las causas exactas del suceso.

Según medios locales, al momento de aterrizar, la aeronave no logró detener su marcha sobre la pista. Se evalúa la posibilidad de que la presencia de hielo, resultado de una granizada ocurrida horas antes en la región de El Alto, haya influido en la falta de fricción al momento del frenado. Las autoridades del Ministerio de Defensa, encabezadas por el ministro Marcelo Salinas, tienen programado emitir un informe detallado sobre las causas y consecuencias de este evento durante las próximas horas.

En el lugar de los hechos, el director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, comunicó los datos recabados por su equipo de trabajo. El responsable de la corporación confirmó que hasta el momento se han contabilizado entre 15 y 16 personas fallecidas. Un conteo inicial había registrado 11 víctimas mortales, por lo que la cifra actual podría modificarse conforme avancen las labores de rescate y revisión de la zona. Tovar también constató la existencia de al menos 28 personas heridas, aunque todavía no se cuenta con un número exacto de lesionados que reciben atención médica en los hospitales de la región.

Durante su reporte, el director de Bomberos explicó que la trayectoria del avión alcanzó diversas zonas de tránsito terrestre, impactando a varios vehículos que circulaban por el lugar. Entre los transportes afectados se encuentran minibuses, vagonetas y un tractocamión. El personal de emergencias se mantiene trabajando en la zona del siniestro para recuperar los cuerpos de las víctimas y retirar los restos de los automóviles involucrados en el acontecimiento.

Como consecuencia de esta eventualidad, la administración del aeropuerto de El Alto, terminal que da servicio a la ciudad de La Paz, determinó la suspensión temporal de todas las actividades aeroportuarias. La empresa estatal Boliviana de Aviación publicó un comunicado para informar a sus usuarios sobre el cierre de las instalaciones, aclarando que la aeronave siniestrada no forma parte de su flota de operaciones.

La aerolínea explicó que el cese temporal de las operaciones en la terminal aérea ocasionará demoras, reprogramaciones y posibles cancelaciones en los vuelos con destino y origen en La Paz. Esta medida se mantendrá hasta que las autoridades aeronáuticas confirmen que existen las condiciones de seguridad necesarias para reanudar los vuelos regulares. Mientras tanto, el personal operativo de Boliviana de Aviación monitorea el acontecimientos y aplica sus protocolos de atención al cliente para informar a los pasajeros sobre los cambios en sus itinerarios de viaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui