Tranvía en Milán se descarrila, choca contra un edificio dejando un muerto y 39 heridos

Italia, Milán.- Al menos una persona murió y 39 resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, cuando un tranvía se descarriló y se estrelló contra una tienda cerca del centro de Milán, este viernes 27 de febrero.

El accidente ocurrió poco después de las 16:00 horas en la calle de Vittorio Veneto, mientras el tranvía circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia. El siniestro movilizó a cinco unidades de bomberos para atender la emergencia y rescatar a los afectados.

Fuentes próximas al diario L'Stampa indicaron que las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad como posible causa del descarrilamiento. El tranvía involucrado es un nuevo modelo Tramlink bidireccional, que había comenzado a operar en la ciudad hace apenas unas semanas. El impacto provocó la muerte de un transeúnte que se encontraba en la vía.

El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, se desplazó a la escena y confirmó la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo.

Los tres heridos graves fueron trasladados al Hospital Niguarda, donde permanecen con pronóstico reservado. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente para determinar responsabilidades.

