Asciende a 85 la cifra de muertes en ataque a la escuela primera iraní; Presidente de Irán se pronuncia

Irán, Teherán.- Desgraciadamente las autoridades de Irán en medios oficiales, han confirmado que asciende a 85 muertes, en el que fue el ataque militar por parte de Estados Unidos en coordinación con Israel, en una escuela primaria iraní. Ahora, a solo unos minutos de esta tragedia, el presidente de Irán ha empleado sus redes sociales, para pronunciarse en contra de la situación con un fuerte mensaje.

Durante la madrugada de este sábado 28 de febrero, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que la Fuerza Aérea ejecutó un "ataque preventivo contra instalaciones militares iraníes", según los informes oficiales de las autoridades, trabajaron en coordinación con Estados Unidos. Tan solo unos minutos de la terrible noticia, el presidente del país norteamericano, Donald Trump, compartió un mensaje en el que señaló: "Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística".

Como era de esperarse, Irán no se quedó de brazos cruzados y un par de horas después de la Guardia Revolucionaria iraní anunció que comenzaron su venganza en contra de ambos países, llamándolo la "primera oleada de misiles y drones" en contra de la nación islámica y bases estadounidenses en el medio oriente, que se encuentran en Baréin, Catar y Emiratos Árabes. Desgraciadamente, Irán ha comenzado a dar las cifras de muertos en esta tragedia.

A través de los medios oficiales, la Fiscalía de Minab, ha informado que uno de los ataques procedentes de los países antes mencionados, impactó en contra del de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan, y que hasta este momento, se ha confirmado que el número de muertos ya llegó hasta 85, pero, se cree que en las siguientes horas ascienda mucho más de esto.

En base a esta situación, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, mediante sus redes sociales compartió un mensaje en el que calificó como un "acto bárbaro" en el que señala que hizo pasar un martirio a niños inocentes, llamando "cobarde" a los estadounidenses e israelís: "El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní".

Este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación", concluyó.

uD83DuDEA8Autoridades iraníes reportan que subió a 85 el número de víctimas mortales tras el ataque atribuido a Israel contra la escuela primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la ciudad de Minab.

Fuente: Tribuna del Yaqui