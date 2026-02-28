Demócratas reclaman que Trump lanzó ofensiva militar contra Irán sin notificar al Congreso

Washington, Estados Unidos.- El Partido Demócrata de Estados Unidos se unió a la lista de quienes condenan el ataque de la administración del presidente Donald Trump en conjunto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra Irán, que desde ahora comenzó a dejar diversas consecuencias, como el ataque a una escuela primaria iraní que lleva contabilizadas al menos 85 víctimas mortales.

En lo que respecta al pronunciamiento del partido rival de Trump, según información extraoficial, el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes consideró que la acción militar debió realizarse solamente cuando se contara con el aval del Congreso. A partir de ahí, los demócratas acudieron a sus redes para manifestarse en contra de las decisiones del republicano que tomó el poder a inicios de 2025.

Un claro ejemplo es el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien resaltó que el mandatario estaba obligado a solicitar autorización legislativa antes de ordenar el operativo militar: "Donald Trump prometió mantener a Estados Unidos fuera de guerras extranjeras costosas e interminables. Ahora está haciendo exactamente lo contrario en el Medio Oriente. El Congreso debe votar sobre una resolución de Poderes de Guerra de inmediato", puntualizó.

Comunicado

Asimismo, hizo un llamado a que la administración federal explique sin preámbulos al Congreso y, en general, a la población estadounidense los motivos del ataque, incluyendo los objetivos de seguridad nacional vinculados a la operación. Ante todo, pidió expresamente que se presente una estrategia clara con el objetivo de evitar una escalada militar prolongada en Oriente Próximo.

Donald Trump promised to keep America out of costly and endless foreign wars.



He is now doing the exact opposite in the Middle East.



Congress must vote on a War Powers resolution immediately. pic.twitter.com/MLrFZa5wtP — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) February 28, 2026

Las consecuencias son fatales, porque al menos en Irán se reportó la muerte de 53 niñas en una escuela femenina en la provincia de Hormozgán, dejando también aproximadamente 60 personas heridas. Por lo pronto, la situación sigue tensa entre las tres naciones involucradas y en TRIBUNA le seguiremos dando puntual seguimiento a este hecho que seguirá dando de qué hablar por varias horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui