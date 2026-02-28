Donald Trump llama a las fuerzas militares de Irán a unirse al pueblo para reconstruir el país

Washington, Estados Unidos.- Donald Trump compartió este sábado un mensaje en su cuenta de Truth Social para anunciar que Ali Khamenei, el principal líder del régimen iraní, ha muerto. Esta noticia surge tras el despliegue de una acción armada conjunta entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel sobre la capital de Irán. En sus palabras, el gobernante norteamericano sostuvo que estas acciones son una forma de dar justicia a los ciudadanos de Irán, así como a todas las personas de diferentes países que padecieron ataques por parte de Khamenei y su grupo cercano.

Trump aseguró que los sistemas de localización tecnológica que posee su país son sumamente avanzados, lo que permitió rastrear al dirigente sin que tuviera opciones para escapar. Según el reporte, el trabajo de inteligencia realizado con el apoyo de Israel fue tan preciso que no hubo oportunidad de huida para el líder ni para los otros mandos que se encontraban en el lugar al momento del bombeardeo. El comunicado también incluyó datos sobre la disposición actual de las fuerzas de seguridad en la zona.

Existen reportes que sugieren que un gran número de elementos de la Guardia Revolucionaria, junto con personal de la policía y el ejército, ya no tienen voluntad de participar en enfrentamientos armados y buscan protección ante posibles juicios. El presidente Trump recordó la advertencia que hizo la noche anterior, señalando que el momento de aceptar una salida pacífica es ahora, pues de lo contrario solo encontrarán un destino fatal.

Trump says on Truth Social that Khamenei “is dead.”

If true, markets will price succession risk + escalation risk — not the quote.

La intención de Trump es que estos grupos de seguridad se integren prontamente con los sectores civiles que desean un cambio en el país para iniciar una etapa de reconstrucción. El mandatario apuntó que, aunque el territorio ha quedado seriamente dañado en apenas un día de acciones militares, existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Describió la situación actual como una transformación radical de las estructuras del poder en esa región.

Por otra parte, se informó que los ataques aéreos no se detendrán y se mantendrán durante los días siguientes. El propósito de esta continuidad es asegurar que se cumplan las metas de estabilidad en el Medio Oriente. Esta información fue confirmada por representantes del gobierno estadounidense poco después de que se conociera el alcance del operativo. Antes de que estos datos se hicieran públicos por parte de la Casa Blanca, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya había mencionado la existencia de señales fuertes sobre el fin de Khamenei.

En un mensaje transmitido por televisión, Netanyahu explicó que el ataque sorpresa contra la sede principal del dirigente en Teherán fue un paso decisivo. Resaltó que la tarea fue planeada junto con las fuerzas de Estados Unidos para asegurar un resultado contundente. Para finalizar su mensaje, Trump agradeció el seguimiento de la comunidad internacional a estos eventos y reiteró que su gestión mantiene el compromiso firme de velar por la paz global.

Fuente: Tribuna del Yaqui