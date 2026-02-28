Irán confirma muerte de Ali Khamenei; anuncia luto de 40 días y advierte que habrá represalias

Teherán, Irán.- El gobierno de Irán confirmó este sábado el fallecimiento de Ali Khamenei, quien desempeñó el cargo de líder supremo durante 36 años. El suceso tuvo lugar este 28 de febrero en el contexto de un ataque militar conjunto realizado por las fuerzas de Israel y Estados Unidos. Esta noticia marca un punto de giro en la realidad política de la región y ha generado pronunciamientos por parte de los altos mandos del país.

El actual presidente, Masud Pezeshkian, emitió un comunicado a través de medios digitales donde advirtió que el suceso no quedará sin una respuesta contundente. El gobierno iraní decretó un periodo de luto de 40 días para que la población pueda manifestar su pesar por la pérdida del ayatolá de 86 años. Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, comunicó la noticia de manera anticipada, refiriéndose al líder fallecido como una de las personas más dañinas de la historia, validando así el resultado de las acciones militares.

La confirmación dentro de Irán se hizo durante la madrugada del domingo. A las 5:00 horas (local), un presentador de la televisión estatal anunció el deceso. Durante la programación, los canales de difusión pública han mostrado imágenes del líder junto a señales negras en señal de duelo. No obstante, en esos primeros momentos, los medios del Estado evitaron detallar las circunstancias de la muerte o mencionar directamente los bombardeos en su residencia en la capital.

Ali Khamenei se encontraba en su despacho, ubicado en un complejo edilicio en el centro de Teherán, cuando comenzó la ofensiva aérea. El comunicado del presidente Pezeshkian asegura que quienes planearon y efectuaron este acto de fuerza se arrepentirán de sus acciones. El mensaje emitido por la televisión resalta que el fallecimiento en su oficina demuestra que el líder se mantuvo en su puesto de responsabilidad hasta el último momento, enfrentando lo que la administración denomina las presiones globales.

Este acontecimiento deja un vacío en la estructura de mando iraní y plantea interrogantes sobre el futuro de la seguridad en la zona. Las instituciones se encuentran ahora enfocadas en los ritos de despedida mientras la comunidad internacional observa el desarrollo de la situación y la reacción que el gabinete decida ejecutar tras los eventos del sábado.

