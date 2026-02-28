Irán responde al ataque de Israel: Lanza un contraataque masivo en su contra y Estados Unidos

Irán, Teherán.- Una vez más existe una alerta inminente de una tercera guerra mundial, debido a que las autoridades de Irán han confirmado que respondieron al ataque que fue coordinado por parte de Israel y Estados Unidos, y por su parte lanzaron un contraataque masivo en las bases militares que existen del país norteamericano en el Medio Oriente, que podría crear un severo enfrentamiento entre ambos países.

Durante la madrugada de este sábado 28 de febrero, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que la Fuerza Aérea ejecutó un "ataque preventivo contra instalaciones militares iraníes", según los informes de fuentes israelíes esto fue en coordinación con Estados Unidos, incluso poco después, Donald Trump, compartió un mensaje en el que señaló: "Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística".

Ahora, a un par de horas de esta situación, Irán ha salido a declarar su "venganza" en contra de Israel y de Estados Unidos, tras lo que la Guardia Revolucionaria iraní anunció que oficialmente han comenzado con su ataque, llamándolo la "primera oleada de misiles y drones" en contra de la nación islámica y bases estadounidenses en el medio oriente, a través de un comunicado: "En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados".

De la misma manera, informaron que los ataques se lanzaron en contra de la base estadounidense que se encuentran en Baréin, Catar y Emiratos Árabes, en el inicio de la que llaman "Operación Verdadera Promesa 4" en respuesta a la "agresión estadounidense-sionista" en suelo iraní: "Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados".

BREAKING:



Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

De la misma manera, las autoridades de Irán, lanzaron una severa advertencia sobre el hecho de que cualquiera que ayude a Israel y a Estados Unidos para atacarlos, afirmando que serán sus objetivo por esto: "Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo".

Actualmente, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mehr.Desde Doha, el Ministerio de Defensa catarí, aseguró que afortunadamente han logrado "frustrar con éxito" varios de los ataques lanzados a las bases de Estados Unidos en su territorio: "El Ministerio de Defensa anuncia que, gracias a la alta preparación, la vigilancia de seguridad y la coordinación conjunta entre las autoridades pertinentes, ha frustrado con éxito una serie de ataques dirigidos contra el territorio del país".

Fuente: Tribuna del Yaqui