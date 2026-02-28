Israel lanza un ataque contra Irán; Estados Unidos se adjudica hecho, "Vamos a destruir sus misiles", dice Trump

Israel.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este sábado 28 de febrero que la Fuerza Aérea ejecutó un "ataque preventivo" contra instalaciones militares iraníes, enfocándose en misiles balísticos y lanzadores que Israel considera una amenaza inminente.

Fuentes israelíes indican coordinación con Estados Unidos. El espacio aéreo israelí se ha cerrado y las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar en varias ciudades ante la expectativa de contraataque. En un mensaje en redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adjudicó el ataque señalando: "Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística".

Información de iraníes señalan que hay ataques por todo el país, y se pueden ver las columnas de humo elevándose desde la capital Teherán. Por su parte, Trump dijo que su país había comenzado operaciones de gran escala en Irán. Señaló que irán a continuado, desarrollando su programa nuclear y planea desarrollar misiles para alcanzar a Estados Unidos.

Trump afirmó que la operación busca destruir la infraestructura de misiles iraní y reiteró que irán nunca detendrá un arma nuclear. Asimismo señaló que miembros de la Guardia Revolucionaria y fuerzas iraníes, deben de poner las armas o van a enfrentar las consecuencias.

Al mismo tiempo, una fuente citada por Reuters indicó que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, fue trasladado fuera de Teherán a una ubicación segura.

Israel, activó sirenas, antimisiles en distintas ciudades y declaró estado de emergencia por 48 horas. Además, cerró su espacio aéreo a vuelos civiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel advirtieron que esperan una represalia "inminente" con misiles y drones. Por su parte, Irán anunció el cierre de su espacio aéreo por al menos seis horas. Las autoridades pidieron a la población evitar a aeropuertos y mantenerse atentos a avisos oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui