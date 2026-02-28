Reportan que murieron altos mandos de Irán: Ministro de Defensa y el jefe de la Guardia Revolucionaria

Irán, Teherán.- A pesar de que todavía no se ha pronunciado sobre el asunto el gobierno iraní, desde hace unas horas comenzó a circular la información en medios locales de que perdieron la vida el ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Mohammad Pakpour, en esta guerra donde también están involucrados Israel y Estados Unidos.

Todo parece indicar que los supuestos hoy occisos fueron alcanzados en incursiones israelíes coordinadas con Estados Unidos. De hecho, como te comentamos con anterioridad en TRIBUNA, entre los objetivos presuntamente estaban no solo el líder supremo Alí Jamenei, sino también otras figuras de la política como el presidente Masoud Pezeshkian, aunque en estos dos casos se dice que están a salvo.

En lo que respecta a Amir Nasirzadeh, fue nombrado ministro de Defensa de Irán en agosto de 2024; además, es veterano de la guerra Irán-Irak. Cabe señalar que no es la primera vez que se le da por muerto, pues ya había pasado en junio de 2025, cuando dio la vuelta a los titulares que había sido asesinado, pero en aquel entonces aclaró la situación Dara Nassari: "Está en plena salud y continúa sirviendo al honorable pueblo de Irán".

Bombardeos producidos por guerra entre Irán e Israel

Por su parte, funcionarios israelíes indican que falleció Mohammad Pakpour, pero al igual que en el caso anterior todavía falta que las fuentes oficiales se pronuncien para confirmar que, en efecto, partieron de este mundo ambos elementos. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que quizá surja en las próximas horas y te lo haremos saber todo en nuestro portal.

#Mundo | Demócratas reclaman que Trump lanzó ofensiva militar contra Irán sin notificar al Congreso uD83DuDDE3?uD83CuDF0Ehttps://t.co/s4LW1XpToL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 28, 2026

Antes de que Mohammad estuviera en el puesto de comandante en jefe del CGRI, Hossein Salami ocupaba ese cargo, mismo que fue asesinado por Israel al inicio de la guerra de los 12 días en junio, así que el 13 de junio Pakpour ya era el nuevo cabecilla. Acerca de este personaje se sabe que cuenta con un doctorado en Geografía Política y que se unió a las filas de la institución en 1979 durante la Revolución Iraní.

Fuente: Tribuna del Yaqui