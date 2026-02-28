Reza Pahlaví, hijo de último Sha de Irán, envía mensaje a Donald Trump tras ataque coordinado con Israel

Estados Unidos.- El político iraní que radica en Estados Unidos, Reza Pahlaví, hijo del que fue el último Sha de Irán, ha empleado sus redes sociales para enviar contundente mensaje del presidente actual del país estadounidense, Donald Trump, y al pueblo de Irán, después de que se anunciara el ataque coordinado con Israel a diferentes zonas de su país natal en el que piden que se alces por liberar a su nación de la opresión.

A horas de que se confirmara este ataque militar, al que Irán ya ha respondido con misiles, Reza pidió a sus "queridos compatriotas" que sean fuertes en tiempos cruciales, y que confíen en la ayuda de Trump, asegurando que no es una guerra si no un "intervención humanitaria", asegurando que tiene como objetivo el derrocar a la "República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio; no el gran país y la nación de Irán". De la misma manera, aseguró que la victoria será suya y que el pueblo iraní, con él incluido, serán "quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles".

Ante esto, mandó un claro mensaje a las fuerzas militares, policiales y de seguridad del país, pidiéndoles que protejan a Irán y su nación, no a los de la República Islámica y sus líderes: "Su deber es defender al pueblo, no a un régimen que ha secuestrado a nuestra patria mediante la represión y el crimen. Únanse a la nación y ayuden a garantizar una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco naufragado de Jamenei y su régimen".

De la misma manera, hizo la importante petición a Trump, señalando que su "noble nación" merecen lo mejor porque han soportado una "brutal represión" y terribles "asesinatos de este régimen", resistiendo todo con una gran valentía: "Les pido ahora que actúen con la máxima cautela para proteger la vida de los civiles y de mis compatriotas. El pueblo iraní es su aliado natural y el mundo libre, y no olvidará su apoyo durante el período más difícil de la historia contemporánea de Irán".

Sigue mis mensajes en redes sociales y satélite. Si hay alguna interrupción en internet o satélite, me pondré en contacto contigo por radio. Estamos muy cerca de la victoria final. Quiero estar con ustedes lo antes posible para que juntos podamos recuperar y reconstruir Irán", concluyó.

Cabe mencionar que Pahlaví, en la llamada guerra de los 12 días, estuvo de lado de Israel y en ese momento fijó su postura en contra del Ayatollah Jamenei, y mientras se realizaban las grandes protestas que tuvieron lugar en el país el pasado mes de enero, propuso convertirse en "líder de la transición" e instó a los iraníes a continuar los movimientos.

¿Quién es Reza Pahlaví?

Siendo el hijo mayor de Mohammad Reza Pahlavi, Reza es el último príncipe heredero que tuvo Irán, antes de que en el año de 1979 derrocaron a su familia y fueron expulsados de la nación, de la cual se movilizaron para radicar entre Estados Unidos, México y Egipto, siendo sustituidos por la República Islámica, un sistema teocrático en el que el poder último recae en el líder supremo religioso.

