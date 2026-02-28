(VIDEO) Benjamin Netanyahu agradece el 'liderazgo histórico' de Trump tras ataque conjunto contra Irán

Israel.- Este sábado 28 de febrero de 2026, como le hemos estado dando puntual seguimiento en TRIBUNA, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán e incluso después comenzó a trascender que estuvieron dirigidos a personajes importantes de la política de ese país. Dicha situación mantiene tensa a la población no solamente de las naciones involucradas, sino del resto del mundo.

La madrugada de este día se pronunció a través de un video el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien inició el mensaje detallando todos los recursos que han tenido que invertir en la lucha contra "este régimen terrorista"; además, hizo especial hincapié en que esta unión con el país vecino de México tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní.

Agradeció a Donald Trump

Se tomó un tiempo para mandarle un mensaje al representante estadounidense del Poder Ejecutivo: "Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", enfatizó, dejando en claro que no hay ninguna duda de que Irán respondió con misiles al ataque israelí en su territorio. Asimismo, especificó que entre él y Trump "crearán las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".

Por su parte, en un fragmento mencionó que ya llegó el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní, que incluye a los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis, "se liberen del yugo de la tiranía" y, en su lugar, "construyan un Irán libre y en paz", afirmó el exintegrante de las Fuerzas de Defensa de Israel y quien precisamente ya fungió como primer ministro de 1996 a 1999 y desde 2009 a 2021.

Netanyahu considera que los ciudadanos de Israel deben seguir las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí, pidiéndoles expresamente paciencia y fortaleza. Es necesario agregar que, según medios locales, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, fue resguardado en un lugar seguro. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier nueva actualización sobre el tema.

