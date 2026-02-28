VIDEO: Dron iraní provoca incendio en el lujoso hotel Burj Al Arab de Dubái; cancelan vuelos

Dubái, Emiratos Arabes Unidos.- La ciudad de Dubái enfrenta este sábado una situación de alta tensión tras registrarse una serie de agresiones armadas que han afectado puntos emblemáticos de su infraestructura. Estos sucesos ocurren en un contexto de respuestas militares por parte de Irán contra posiciones situadas en el Golfo Pérsico. La atmósfera en los Emiratos Árabes Unidos se ha tornado incierta, ya que varios sectores de la urbe recibieron impactos de fragmentos de drones derribados durante esta jornada.

El edificio Burj Al Arab, reconocido a nivel mundial por su diseño que recuerda a una embarcación de vela, sufrió daños severos. El rascacielos, que se eleva a 321 metros sobre el nivel del mar, resultó alcanzado por restos de un artefacto volador no tripulado. De acuerdo con testimonios de personas presentes en los alrededores, la parte inferior de la torre comenzó a arder en llamas tras el choque. Los videos grabados por testigos muestran cómo el fuego avanza por los niveles superiores de los 60 pisos que componen el inmueble.

Iranian drone (likely Shahed) intercepted meters from Burj Khalifa last night. UAE air defenses did their job—no direct hit, no casualties reported at the tower. But debris sparked minor fires elsewhere (Burj Al Arab facade). Escalation just got visual. Dubai’s skyline isn’t… pic.twitter.com/hQLusJH2Hm — Wester Rootz (@westernrootz) March 1, 2026

Aunque los voceros gubernamentales todavía no dan un reporte sobre el número de personas afectadas o la gravedad de los daños en la estructura, las llamas resultaron visibles desde varios kilómetros a la redonda. Al mismo tiempo, la isla artificial The Palm Jumeirah registró una fuerte detonación poco antes de las 20:00 horas (local). El ruido de la explosión alertó tanto a residentes como a visitantes que se encontraban en este sector turístico.

Una densa nube de humo se levantó desde el punto del estallido, mientras los equipos de rescate se desplazaban al lugar para controlar la emergencia. Según informaciones proporcionadas por agencias de noticias internacionales, se escucharon otros estallidos poco después, lo que aumentó la preocupación entre los habitantes de la zona.

#Entérate | Reportan incendio menor en el Burj Al Arab de #Dubai tras invasión de drones iraníes. uD83CuDDF8uD83CuDDE6 pic.twitter.com/KuubOf6sAq — Mente Política y Empresarial (@mentepolitica_) March 1, 2026

Cierran aeropuerto

Por otro lado, el aeropuerto internacional de Dubái, el centro de transporte aéreo más activo de la nación, también sufrió las consecuencias de este ataque. Un área ubicada a un costado de la terminal presentó desperfectos tras la caída de proyectiles. En ese lugar, cuatro trabajadores resultaron con heridas de diversa consideración. El personal de salud acudió al lugar de los hechos para brindar atención médica a los afectados.

Cabe destacar que la mayoría de los espacios de espera ya habían sido desalojados por seguridad ante la posibilidad de nuevos ataques iraníes. Debido a la gravedad de los hechos, las operaciones en el aeropuerto han quedado suspendidas hasta que las condiciones permitan retomar los vuelos con seguridad.

Esta ofensiva ocurre después de las acciones militares que Estados Unidos e Israel realizaron en suelo iraní hace pocos días. La respuesta de Teherán ha provocado incendios en diversos sectores de la ciudad, obligando a las autoridades a activar planes de contingencia para proteger a la población en medio de este conflicto regional. Por el momento, la situación se mantiene bajo vigilancia mientras se evalúa el alcance total de los perjuicios.

Fuente: Tribuna del Yaqui