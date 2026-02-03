Aplazan audiencia de Maduro y su esposa "por intercambio de pruebas y problemas logísticos"

New York, Estados Unidos.- La audiencia del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fue reprogramada del 17 al 26 de marzo de 2026. El cambio ocurrió luego de que la Fiscalía de Estados Unidos solicitara más tiempo para el intercambio de pruebas, petición que fue aceptada por la defensa ante el juez Alvin K. Hellerstein en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan.

El proceso judicial surge tras su captura el pasado 3 de enero en Caracas, durante una incursión de fuerzas militares estadounidenses. Actualmente, la pareja se declara no culpable de todos los delitos federales imputados. La fiscalía argumentó que el aplazamiento es necesario por "problemas logísticos y la necesidad de intercambio de pruebas para avanzar en el proceso penal", lo que permitirá a ambas partes organizar mejor sus argumentos legales.

#URGENTE Según este documento piden diferir la audiencia de Maduro para el 26 de Marzo pic.twitter.com/ZgaEi0rYdM — Andreina Ramos (@Aramoss8) February 2, 2026

La captura fue el resultado de una misión que tomó meses de preparación. De acuerdo con información de la BBC, los preparativos iniciaron en agosto con el despliegue de un equipo encubierto de la CIA. Al no contar con una embajada operativa en Venezuela, los agentes trabajaron en una "zona restringida" para identificar objetivos clave y reclutar colaboradores locales. Este trabajo de campo fue fundamental para que el comando estadounidense pudiera moverse con éxito dentro del territorio venezolano.

Para garantizar la precisión del ataque, el gobierno de Estados Unidos combinó inteligencia humana con tecnología de punta. La cadena de noticias BBC señaló que se creó un "mosaico de información que permitió planificar la operación con precisión". En el despliegue final participaron cerca de 150 aeronaves, entre aviones y helicópteros, que volaron a escasos 30 metros del suelo para evitar radares y penetrar en el complejo residencial de Maduro.

Con el cumplimiento de un mes en prisión, el caso de Maduro y Flores entra en una fase crítica de revisión de evidencias. La pareja se mantiene detenida sin derecho a fianza debido a la naturaleza de los cargos, que incluyen conspiración y narcoterrorismo. Mientras se acerca la nueva fecha en la corte de Manhattan, el mundo observa de cerca este proceso judicial inédito que comenzó con una de las operaciones militares más complejas de los últimos años.

#Mundo | El presidente de Colombia, Gustavo Petro pidió que Estados Unidos entregue a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado en su país



@UltimaHoraCR pic.twitter.com/vqjryGJaNJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui