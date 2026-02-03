Donald Trump y Gustavo Petro se reúnen A PUERTA CERRADA en la Casa Blanca tras tensiones

Washington DC, Estados Unidos.- Este martes 3 de febrero, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron un encuentro en la Casa Blanca bajo estrictas medidas de privacidad. A diferencia de otros mandatarios, Petro no fue recibido con la guardia de honor ni en el pórtico principal, sino que ingresó discretamente por una puerta lateral. La cita se llevó a cabo a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación.

El tema central de la conversación fue la lucha contra el narcotráfico, ya que mientras el gobierno estadounidense critica el aumento en la producción de cocaína, Petro defiende su modelo de sustitución de cultivos. Esta reunión ocurre después de que Washington retiró la certificación a Colombia en materia antidrogas y sancionó financieramente al mandatario colombiano. Pese a estos antecedentes, Trump señaló recientemente que Petro ha "cambiado mucho su actitud", lo que abrió la puerta a este diálogo directo.

President Donald J. Trump meets with Colombian President Gustavo Petro at the White House. pic.twitter.com/1v05LZ4AP1 — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2026

La relación entre ambos líderes ha estado marcada por descalificaciones públicas y decisiones drásticas. El gobierno de Trump llegó a revocar la visa de Petro e incluirlo en la denominada 'Lista Clinton' por presuntos vínculos con el narcotráfico. Por su parte, el presidente colombiano ha sido crítico de las políticas de Trump, especialmente en conflictos internacionales. Sin embargo, tras la caída de Nicolás Maduro, ambos líderes decidieron buscar un punto de encuentro para estabilizar sus relaciones bilaterales.

Como una señal de buena voluntad, el gobierno de Colombia procedió con la extradición hacia Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como 'Pipe Tuluá', un presunto narcotraficante requerido por la justicia en Texas. Este gesto parece reforzar la intención de Petro de cooperar en la agenda de seguridad, un requisito para que EU reconsidere las sanciones impuestas. Debido a dichas restricciones legales, el mandatario colombiano tuvo que tramitar un permiso especial de viaje para poder asistir a este encuentro.

La reunión se produce en un momento político crucial para Petro, quien se encuentra en la etapa final de su gobierno con elecciones presidenciales en puerta. Este acercamiento busca reducir la presión internacional y mejorar la posición de Colombia frente a su principal socio comercial. Aunque no hubo declaraciones conjuntas inmediatas, el hecho de que ambos presidentes hayan aceptado sentarse a la mesa representa un giro significativo en la diplomacia regional.

Fuente: Tribuna del Yaqui