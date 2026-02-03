Estados Unidos.- La Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de financiación, que pone fin a casi cuatro días de cierre parcial en el gobierno, lo que provocó desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre la reforma de la policía de la migración.

Se espera que el presidente Donald Trump firme rápidamente la legislación que fue aprobada por 217 votos frente a 214 en contra a favor de los republicanos. 21 demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor del paquete de financiación, al igual que el número de legisladores republicanos que se opuso a un proyecto de la oposición para reformar el ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los demócratas se negaron a aprobar la financiación del DHS después de que dos manifestantes murieran a manos de los agentes de inmigración en Minneapolis, situación que ha provocado masivas manifestaciones por parte de los ciudadanos.

Por su parte, el Senado aprobó el día viernes 30 de enero de 2026 un paquete de financiación para la mayoría de las agencias federales hasta el mes de septiembre del presente año, además de acordar negociar el presupuesto establecido para ICE y su departamento en las próximas semanas.

El presidente Donald Trump salió al paso, el lunes, para convencer a sus partidarios: "Debemos reabrir el gobierno y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar esta ley", "trabajaremos juntos de buena fe para abordar las cuestiones que se han planteado, pero no podemos permitir otro cierre prolongado, inútil y destructivo que perjudique tanto a nuestro país", afirmó Trump.

El Partido Demócrata ha mostrado negativa a dar cualquier presupuesto para el DHS sin que se reformen los protocolos del ICE, así como el uso de cámaras corporales para los agentes, la prohibición de usar pasamontañas y que toda detención vaya precedida por una orden judicial.

Fuente: Tribuna del yaqui