Policía francesa registra oficinas de la red social 'X' y cita a declarar a Elon Musk

París, Francia.- La policía francesa registró este martes 3 de febrero de 2026 las oficinas de la red social X, propiedad del empresario Elon Musk, debido a una investigación judicial en curso, informó la fiscalía de París.

De acuerdo con el ministerio público, la redada está relacionada con una investigación iniciada hace un año sobre el presunto abuso de algoritmos y la posible extracción fraudulenta de datos por parte de la empresa o de algunos de sus directivos.

En un comunicado, la fiscalía señaló que la investigación fue ampliada tras la recepción de nuevas denuncias relacionadas con el funcionamiento de Grok, el chatbot de Inteligencia Artificial (IA) desarrollado por X. La ampliación del proceso incluirá ahora indagatorias por presunta complicidad en la tenencia y difusión de imágenes de pornografía infantil, así como posibles violaciones a los derechos de imagen personal mediante la creación y difusión de contenidos sexuales explícitos generados con ultrafalsos.

Realizan registro en X por una investigación sobre sus prácticas tecnológicas

Como parte del procedimiento, Elon Musk y la exdirectora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, fueron citados a comparecer en una audiencia programada para el 20 de abril. Otros empleados de la empresa también deberán declarar en calidad de testigos.

Hasta el momento, X no ha emitido comentarios sobre los hechos. En julio pasado, Musk rechazó las acusaciones iniciales y afirmó que la investigación emprendida por las autoridades francesas tenía motivaciones políticas.

La fiscalía de París indicó que la investigación es llevada a cabo por su unidad de delitos informáticos, en coordinación con la policía francesa y la agencia Europol. Según el organismo, el objetivo del proceso es verificar que la plataforma cumpla con la legislación francesa mientras opera en el territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la investigación se inició tras una denuncia que advertía que los algoritmos de X podrían haber distorsionado el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos.

Fuente: Tribuna del Yaqui.