(VIDEO) Sheinbaum envía mensaje a Trump tras celebración de invasión a México: "No somos Santa Anna"

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 3 de febrero de 2026, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo respondió de forma directa a la conmemoración realizada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, acuerdo que marcó la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano en el siglo XIX.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionada sobre el mensaje difundido un día antes por el presidente Donald Trump desde Washington, D.C., en el que celebró el 178 aniversario de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo; aquí, el mandatario calificó la invasión estadounidense como una "victoria legendaria".

En este sentido, Sheinbaum Pardo, con una sonrisa, dejó clara la postura del Gobierno de México frente a este episodio histórico y a cualquier intento de reinterpretarlo como un acto de legitimación política.

Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santa Anna; hay que defender la soberanía", afirmó la presidenta, en alusión directa al papel que tuvo el militar y expresidente Antonio López de Santa Anna durante la guerra entre México y Estados Unidos (EU) de 1846 a 1848.

El mensaje de Trump y el Tratado de Guadalupe Hidalgo

Este lunes 2 de febrero de 2026, el también empresario republicano, Donald Trump, difundió un mensaje oficial con motivo del 178 aniversario de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo.

El tratado, firmado esa fecha en 1848, estableció que México cediera el 55 por ciento de su territorio nacional a cambio de 15 millones de dólares (mdd). Entre los territorios perdidos se encontraban los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, además de la renuncia definitiva a cualquier reclamo sobre Texas. La nueva frontera quedó fijada en el Río Bravo.

Este mensaje de Trump (sobre el aniversario del Tratado) se difundió tras declaraciones sobre la posibilidad de realizar operaciones militares en México contra los cárteles del narcotráfico, planteamiento que el Gobierno mexicano ha rechazado de manera categórica. En ocasiones anteriores, Sheinbaum ha agradecido el interés del Gobierno de EU en México, sin embargo, ha reiterado que la relación es de cooperación sin subordinación.

