Golpe al Cártel de Sinaloa: 'El Mini Lic' es sentenciado a 5 años de prisión, por intento de distribución fentanilo

Estados Unidos.- Este miércoles 4 de febrero de 2026 se informó que Damaso López Serrano, hijo de un líder del Cártel de Sinaloa, responsabilizado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez y testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos, fue sentenciado a 5 años de prisión por intento de distribución de fentanilo.

Un tribunal federal en Virginia lo acusó de distribuir fentanilo mientras estaba bajo supervisión de las autoridades federales estadounidenses a raíz de una condena previa por narcotráfico, y después de declararse culpable en mayo. Este miércoles 4 de febrero fue sentenciado por un juez federal del Tribunal Federal Distrital en Alexandria, según lo reporta el Washington Post.

Hay que recordar que, desde el 2020, el Gobierno de México ha solicitado la extradición de López Serrano, ya que se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y fundador de su medio Riodoce, en Culiacán en el 2017. Se espera que, con la condena, las autoridades estadounidenses puedan entregar al acusado a México.

Frente al juez Anthony J. Trenga, Damaso López Serrano aseguró que es una persona "cambiada" y dijo estar "arrepentido". "Mi mayor deseo es volver con mi familia y mostrarles que he cambiado", aseguró 'El Mini Lic' ante el juez, según compartió el periodista de Estados Unidos, Steve Thompson.

Según los registros, López Serrano cayó en la trampa de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) cuando se detectó que estaba intentando coordinar la entrega de unos tres kilos de fentanilo a un socio en Los Ángeles para su distribución y fue detenido en 2024. Anteriormente, fue sentenciado en 2022 por un tribunal federal de San Diego y pidió clemencia, pues según lo que comentó en aquella ocasión, era que deseaba ser una persona diferente. En esa ocasión, López Serrano se entregó en julio de 2017 y colaboró con el gobierno estadounidense (testificando contra 'El Chapo' Guzmán).

¿Quién es 'El Mini Lic'?

Es hijo de Dámaso López Núñez, 'El Licenciado', mano derecha de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera en el Cártel de Sinaloa. 'El Mini Lic' sostiene que los responsables de asesinar al periodista Javier Valdez son los hijos de Guzmán Loera, conocidos como 'Los Chapitos'.

Además, López Serrano fue un operador de alto nivel y lugarteniente del Cártel de Sinaloa, actuando como intermediario y mano derecha de 'El Chapo' Guzmán, especialmente en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

El Gobierno de México ha solicitado la extradición de López Serrano

