Hombre que intentó matar a Trump en 2024 es sentenciado a cadena perpetua; "sigue sin arrepentirse"

Florida, Estados Unidos.- Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en un campo de golf de Florida en septiembre de 2024, fue sentenciado este miércoles 4 de febrero a cadena perpetua. La jueza federal Aileen Cannon dictó la sentencia en Fort Pierce, en la misma sala donde Routh protagonizó un altercado al intentar herirse tras ser declarado culpable. Además de la cadena perpetua, el acusado recibió siete años adicionales por cargos relacionados con armas de fuego.

Los fiscales argumentaron que Routh debe pasar el resto de su vida en prisión debido a que no ha mostrado arrepentimiento. Durante el proceso, se destacó que el acusado planeó el ataque durante semanas, apuntando con un fusil a través de los arbustos mientras el entonces candidato jugaba golf en su club en West Palm Beach. Según el memorando de sentencia, "Routh sigue sin arrepentirse de sus crímenes, nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo, y su vida demuestra un desprecio casi total por la ley".

Ryan Routh sentenced to life in federal prison for attempting to assassinate President Donald Trump



The 59-year-old was convicted on all five charges tied to the September 2024 golf course plot—prosecutors sought life without parole, defense argued for leniency due to age.… pic.twitter.com/toFXDrZ7pY — The Dallas Express News (@DallasExpress) February 4, 2026

Por su parte, la defensa solicitó una pena menor de 27 años, argumentando que el acusado "tiene casi 60 años". Su abogado, Martin L. Roth, buscaba una sentencia que "permitiera al acusado experimentar la libertad de nuevo en lugar de morir en prisión". Sin embargo, las autoridades subrayaron la gravedad de sus actos, que incluyeron apuntar a un agente del Servicio Secreto, quien logró frustrar el ataque antes de que se realizaran disparos.

Incluso después de su captura, Routh mantuvo una postura desafiante, llegando a proponerse para intercambios de prisioneros o enviando mensajes irónicos sobre su fracaso. En una de sus comunicaciones, escribió: "Sólo un cuarto de pulgada más atrás y nadie tuviera que lidiar con todo este lío, pero yo siempre fallo en todo". Estas declaraciones reforzaron la postura de la fiscalía sobre su peligrosidad y nula aceptación de responsabilidad.

Routh, quien decidió representarse a sí mismo durante el juicio con asesoría legal mínima, ya contaba con antecedentes penales y un historial de críticas públicas contra Trump. Con esta sentencia por cargos que incluyen intento de asesinato y agresión a un agente federal, se cierra un capítulo judicial que conmocionó a la opinión pública durante la campaña electoral estadounidense en 2024.

#Tendencia | Donald Trump explota en contra de Trevor Noah tras broma que hizo sobre éluD83DuDE31uD83DuDCA5 pic.twitter.com/IvQSb1IK8V — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui