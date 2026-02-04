México busca cómo enviar PETRÓLEO a Cuba sin aranceles de EU a México, asegura Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 4 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como "exagerada" la polémica que se generó en torno al envío de petróleo a Cuba. Señaló que la isla paga como cualquier otro cliente y que la mayor parte del intercambio se realiza bajo un esquema contractual, no únicamente por ayuda humanitaria.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano también se refirió a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha planteado la posibilidad de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, y aseguró que el Gobierno de México busca una solución por la vía diplomática para mantener el contrato de envío de combustible a la isla sin afectar al país.

“Cuba tiene un crédito abierto… es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria”, admite Sheinbaum.

Y aunque Trump amenaza con aranceles a quien le venda petróleo a Cuba, insiste: “queremos seguir apoyando de manera humanitaria”.

Traducción: quieren mantener el vínculo… pic.twitter.com/Vi9MwVCsHg — Avi uD83EuDD86 (@avieu) February 4, 2026

De igual forma, la presidenta subrayó que México es un país soberano y que el gobierno federal continuará defendiendo sus decisiones energéticas, siempre cuidando los intereses nacionales: "Evidentemente no queremos afectar a México, pero tenemos contrato con Cuba, por eso usamos vías diplomáticas para seguir ayudando al pueblo de Cuba".

Pemex confirma contrato con Cuba desde 2023

Previo a la intervención de la presidenta, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que mantiene un contrato comercial vigente con Cuba para la venta de petróleo, el cual fue firmado en 2023 y se encuentra plenamente activo; así lo detalló el director general de la empresa productiva del Estado, Víctor Rodríguez.

El funcionario aclaró que se trata de un contrato comercial normal, similar a los que Pemex mantiene con otros países, y negó que exista algún adeudo por parte del gobierno cubano, al asegurar que todos los envíos han sido pagados conforme a lo establecido. Asimismo, explicó que el acuerdo con Cuba no es nuevo ni extraordinario, ya que Pemex tiene contratos de exportación con más de 50 países, y el que mantiene con la isla caribeña es únicamente el último vigente desde 2023.

Con relación a Cuba, sólo tenemos un contrato, es un contrato de 2023, un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países", puntualizó el director de Pemex.

Además, subrayó que el volumen de crudo y petrolíferos enviados a Cuba representa una proporción mínima de la operación total de la petrolera mexicana, descartando que tenga un impacto relevante en la producción o finanzas de la empresa.

El director de Pemex también indicó que, en términos generales, las exportaciones de petróleo mexicano están disminuyendo, debido a la política energética del país, que prioriza el consumo interno del crudo producido: "Lo estamos consumiendo internamente. Nuestras exportaciones de crudo se están contrayendo, tenemos un margen pequeño", afirmó Rodríguez, quien reiteró que Cuba ha cumplido puntualmente con sus pagos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'