OPS emite alerta epidemiológica por aumento de casos de sarampión en América en 2026

Ciudad de México.- Con una continua aparición de brotes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó nueva alerta epidemiológica por el aumento en la transmisión del sarampión en la región de las Américas. Destacándose un aumento sostenido en 2025 en comparación con los cinco años anteriores, una predisposición que parece dar seguimiento en este 2026.

En la alerta se destaca la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, recomendando fortalecer la vigilancia y búsqueda de casos, incluyendo en el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades de vacunación para cerrar brechas de inmunidad y garantizar una rápida y oportuna respuesta a cualquier caso sospechoso.

De acuerdo con la OPS, entre los casos confirmados con información de vacunación, el 78 por ciento no estaban vacunados y el 11 por ciento tenía un estado de vacunación desconocido. Además de señalar que durante las primeras semanas del 2026 se confirmaron mil 31 casos de sarampión en siete países:

Bolivia con 10 casos Canadá con 67 casos Chile con 1 caso Estados Unidos como 171 casos Guatemala con 41 casos México 740 casos Uruguay con 1 caso

Lo que representa un considerable aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo periodo en 2025. La proporción de casos se ha registrado en jóvenes adultos y adolescentes; las tasas de incidencia más elevadas se observaron en menores de un año de edad, seguidos por niños menores de cuatro años.

Durante el 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que se notificaron más de 552 mil casos con sospecha de sarampión en 179 países, de los cuales el 45 por ciento de los casos fueron confirmados, lo que indica un resurgimiento mundial de la enfermedad.

Con la nueva alerta epidemiológica, se recomendó a los países fortalecer la vigilancia y detección de casos, ya que el sarampión es altamente contagioso pero prevenible mediante la vacunación. En los países con brotes activos se reiteró la importancia de intensificar la vacunación, la búsqueda activa de casos y una respuesta rápida para la interrupción de la transmisión.

Con la llegada de la Copa Mundial FIFA 2026, la OPS recomienda que los países aumenten la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia mediante la implementación de la búsqueda activa de casos para detectar con anticipación la presencia de casos con sarampión. Por su parte, la OPS continuará monitoreando la situación y actualizando las recomendaciones según evolucione la epidemiología.

Fuente: Tribuna del Yaqui