Reanudan negociaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi con mediación de Estados Unidos

Moscú, Rusia.- Representantes de Rusia y Ucrania se reunieron este miércoles 4 de febrero de 2026 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para continuar las negociaciones bilaterales con la mediación de Estados Unidos. Las conversaciones se desarrollaron bajo condiciones de confidencialidad y continuarán este jueves.

Las delegaciones están encabezadas por Igor Kostiukov, director de la inteligencia militar rusa, y Rustem Umerov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania. Ambas delegaciones participaron previamente en una primera ronda de conversaciones celebrada en la misma ciudad los días 23 y 24 de enero.

Delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnen nuevamente en Abu Dabi

El nuevo encuentro estaba previsto inicialmente para los días 1 y 2 de febrero, con una participación reducida y sin la presencia de enviados especiales del gobierno estadounidense. Sin embargo, la reunión fue reprogramada para los días 4 y 5 de febrero y cuenta con la asistencia de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como de Dan Driscoll, secretario del Ejército estadounidense.

Negociaciones

De acuerdo con información difundida por la cancillería de Emiratos Árabes Unidos, las delegaciones sostuvieron una reunión inicial conjunta y posteriormente se dividieron en grupos de trabajo para abordar distintos temas. Está previsto que este jueves se lleve a cabo una nueva sesión plenaria con la participación de todas las partes.

Según declaraciones previas, las negociaciones buscan avanzar en tres asuntos: el control de las regiones de Donetsk y Lugansk, la gestión de la central nuclear de Zaporiyia y las garantías de seguridad para Ucrania.

El encuentro se realizó después de que, la madrugada del martes, se registraran ataques con misiles y drones contra Kiev y otras ciudades ucranas. Los bombardeos ocurrieron tras la finalización de una tregua energética solicitada por el presidente de Estados Unidos a su homólogo ruso.

Al término de la primera jornada, el jefe de la delegación ucraniana informó que los trabajos se centraron en propuestas concretas y que se prepararía un informe para el presidente Volodymyr Zelensky.

El vocero del Kremlin señaló que no se emitirían comentarios oficiales sobre las negociaciones durante el miércoles. Por su parte, el canciller ruso indicó que Rusia respalda las iniciativas de Estados Unidos, mientras que responsabilizó a los aliados europeos de Ucrania de modificar dichas propuestas.

Fuente: Tribuna del Yaqui.