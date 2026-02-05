Cuba reitera disposición al diálogo con Estados Unidos, pero "sin presiones ni condicionamientos"

La Habana, Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su gobierno está dispuesto a mantener un diálogo con Estados Unidos sobre cualquier tema, siempre que este se realice sin presiones ni precondicionamientos. Las declaraciones fueron realizadas durante una comparecencia transmitida en cadena nacional de radio y televisión.

Díaz-Canel señaló que un eventual diálogo debería darse en condiciones de igualdad y con respeto a la soberanía, la independencia y la autodeterminación de Cuba, y sin abordar asuntos que el gobierno cubano considere injerencia en sus asuntos internos.

Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar", expresó el mandatario.

Las declaraciones se dan tras las medidas adoptadas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump que afectan el acceso de Cuba al combustible. Entre ellas, se incluyen acciones para limitar el suministro de petróleo desde Venezuela y reducir los envíos desde otros países, así como una orden ejecutiva firmada a finales de enero que contempla la imposición de aranceles a países que vendan petróleo a la isla.

La Habana dispuesta a dialogar con Washington

Cuba como amenaza

En ese documento, el gobierno de Estados Unidos calificó a Cuba como una 'amenaza inusual y extraordinaria' para su seguridad nacional y su política exterior. Posteriormente, Trump afirmó que ya existen conversaciones con autoridades cubanas y expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo.

El mandatario cubano no confirmó que haya un diálogo en curso, pero reconoció que el país enfrenta dificultades en la provisión de combustible desde diciembre, lo que ha impactado la generación eléctrica y otras actividades. Indicó además que el gobierno trabaja en la actualización de planes adoptados durante el llamado 'Periodo Especial'.

Durante su intervención, Díaz-Canel mencionó posibles áreas de diálogo, entre ellas migración, seguridad, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, temas medioambientales, marítimos, científicos y académicos.

El presidente también rechazó la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países que promueven el terrorismo y negó que la isla represente una amenaza para Estados Unidos. Señaló que no existen bases militares extranjeras en Cuba, con excepción de la base naval de Guantánamo.

Fuente: Tribuna del Yaqui