Kristi Noem visita límite entre Sonora y Arizona; presume: "Tenemos la frontera más segura de la historia"

Arizona, Estados Unidos.- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en Nogales, Arizona, que la frontera entre Estados Unidos y México es hoy "la más segura de la historia". Durante el evento, defendió la gestión de Donald Trump, contrastándola con la administración anterior, a la que calificó como "la mayor crisis humanitaria" del país. "Todo debido al presidente Trump y su fortaleza en dar la mejor seguridad en la frontera que jamás hemos tenido en la historia de esta nación", agregó la secretaria.

Noem destacó que, bajo el actual mandato, se han localizado a 145 mil niños migrantes de los 450 mil que se consideraban perdidos anteriormente. Asimismo, aseguró que el flujo de fentanilo se redujo en más del 50 por ciento gracias al muro y al control estricto; "Él dijo que necesitábamos un muro y tenemos un muro, un gran y bello muro", dijo Noem. La funcionaria fue tajante al señalar que el verdadero objetivo es proteger a la gente, resaltando que: "hoy tenemos la tasa de homicidios más baja registrada".

What President Trump has accomplished at the southern border is truly remarkable—and it’s only been one year.



It is an honor to serve alongside the men and women who work every day to Make America Safe Again. pic.twitter.com/RZgYxfSR0y — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 4, 2026

Por su parte, líderes de agencias migratorias respaldaron estas afirmaciones. Paul Perez, del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, señaló que tras trabajar con cinco presidentes, nunca había sentido tanto apoyo federal. "No necesitábamos nuevas leyes. Todo lo que necesitábamos era un nuevo presidente", afirmó Perez, quien aseguró que la moral de los agentes está en su punto más alto, pese a que algunos sectores operativos prefieren mantener el anonimato sobre ciertos métodos.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, admitió que no creía posible asegurar la frontera en tan solo un año. Explicó que los encuentros con migrantes cayeron de dos millones a poco más de 200 mil, gracias a una coordinación total entre el Ejército y las agencias civiles. Banks elogió que, por primera vez, tienen a una secretaria que "está en el terreno" y escucha directamente las necesidades de quienes trabajan en la primera línea de vigilancia.

Finalmente, las autoridades concluyeron que la actual seguridad no se mide solo en arrestos, sino en haber recuperado el estado de derecho y el conocimiento total de la actividad en la zona. Por su parte congresistas demócratas, como Adelita Grijalva, legisladora federal por Arizona, catalogó la visita como "una simple estrategia publicitaria".

