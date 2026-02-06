Estados Unidos sanciona a Irán y emite ALERTA para que sus ciudadanos abandonen el país

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos anunció hoy 6 de febrero de 2026 nuevas sanciones para frenar las exportaciones petroleras de Irán, apenas momentos después de que ambos países concluyeran una ronda de diálogo en Omán sobre el programa nuclear de Teherán. Las medidas apuntan a 15 entidades, dos personas y 14 buques de la llamada 'flota fantasma' vinculada al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes, incluidos barcos con bandera de Turquía, India y los Emiratos Árabes Unidos, informó el Departamento de Estado.

El portavoz de esa dependencia, Tommy Pigott, afirmó que Irán utiliza los ingresos del petróleo para "financiar actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificar su represión dentro del país". Añadió que el presidente Donald Trump está "comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y petroquímicos del régimen iraní" como parte de la campaña de "máxima presión" de su administración. Desde su primer mandato (2017-2021), Washington ha impuesto sanciones para obligar a otros países a dejar de comprar crudo iraní.

Este mismo viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, se reunió en Omán con enviados de Trump y aseguró que el encuentro se desarrolló en un "ambiente positivo". Sin embargo, las conversaciones se realizan tras una fuerte tensión, luego de que el régimen clerical iraní reprimiera violentamente algunas de las mayores protestas registradas en el país desde la revolución islámica de 1979. Trump ha amenazado incluso con el uso de la fuerza y ha incrementado la presencia militar estadounidense cerca de las costas iraníes.

Alerta

La Embajada virtual de Estados Unidos en Irán recomendó a todos los ciudadanos estadounidenses que abandonen el país ahora o, al menos, que preparen un plan de salida que no dependa de la ayuda de Washington. En un comunicado, la legación (que opera de manera virtual debido a la ruptura de relaciones diplomáticas en 1980) advirtió sobre el endurecimiento de las medidas de seguridad, el cierre de carreteras, la interrupción del transporte público, los bloqueos de Internet y la cancelación o limitación de vuelos.

La embajada alertó que los ciudadanos estadounidenses corren un "riesgo significativo" de ser interrogados, arrestados o detenidos, y que mostrar un pasaporte estadounidense o vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para una detención. También recomendó prever cortes prolongados de Internet, establecer medios de comunicación alternativos y, si es seguro, considerar la salida por tierra hacia Armenia o Turquía. En caso de no poder abandonar el país, aconsejó resguardarse en un lugar seguro y contar con provisiones básicas de alimentos, agua y medicamentos.

Ya en enero pasado, Estados Unidos había emitido una advertencia similar ante la intensificación de las protestas internas en Irán y las restricciones a las comunicaciones y al transporte.

Fuente: Tribuna del Yaqui