VIDEO: EU ataca buque del narco cerca de Colombia; confirma 2 presuntos 'narcoterroristas' muertos

Washington, Estados Unidos.- La tensión en América Latina por intervenciones estadounidenses podría crecer. Y es que este jueves 5 de febrero de 2026, se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos (EU), liderado por el republicano Donald Trump, realizó un nuevo ataque letal contra un buque presuntamente vinculado al narcotráfico en aguas internacionales del océano Pacífico, cerca de Colombia.

De acuerdo con los reportes oficiales del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses que ya circulan en medios, el ataque ocurrió este jueves 5 de febrero de 2026 y dejó dos personas muertas. Asimismo, apuntaron que esta acción se enmarca dentro de la misión militar 'Lanza del Sur', una operación que, según autoridades de EU, tiene como objetivo debilitar las redes del narcotráfico internacional que operan por vía marítima en la región.

Es clave recordar que el ataque registrado este jueves ocurrió poco después de la visita oficial del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Washington D.C., donde sostuvo una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras diferencias previas entre ambos mandatarios.

EE.UU. destruye nuevo buque en el Pacífico!!



Estados Unidos ataca narcobuque en aguas internacionales del océano Pacífico, cerca de Colombia.



Dos tripulantes murieron durante la misión "Lanza del Sur".



Visita https://t.co/sggMRoj1FK#JLMNoticias #JLMorales… pic.twitter.com/DSzOk1UDRH — José Luis Morales (@JLMNoticias) February 6, 2026

El anuncio del Comando Sur y el saldo del ataque

El Comando Sur informó sobre la intervención a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que confirmó la neutralización del buque señalado como "utilizado por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de narcóticos". En el mismo comunicado, las dos personas fallecidas fueron calificadas por las autoridades como "narcoterroristas", sin que hasta ahora se compartiera más información sobre estos.

La acción formó parte de una serie de operativos desplegados por navíos y aeronaves militares de EU en aguas internacionales, una presencia que comenzó en el Caribe y posteriormente se extendió al Pacífico.

La intensificación de las operaciones militares estadounidenses en la región se da en un contexto geopolítico marcado por la intervención militar del 3 de enero, cuando fuerzas de EU detuvieron al presidente Nicolás Maduro y su esposa en Caracas, Venezuela para posteriormente trasladarlo a una cárcel federal en Nueva York. En estas acciones murieron alrededor de 40 personas.

Este viernes 6 de febrero, el presidente Petro confirmó el cierre de su agenda en Estados Unidos tras el encuentro con Donald Trump recibiendo "honores de despedida por parte de los militares de la Base Aérea Andrews".



pic.twitter.com/lzdunm3aZ3 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 6, 2026

Operación Lanza del Sur: Cifras

Este ataque se suma a una campaña sostenida desde agosto de 2025, periodo en el que al menos 119 personas han muerto durante operaciones contra presuntos barcos cargados con drogas, de acuerdo con cifras oficiales difundidas por el gobierno estadounidense.

La Operación Lanza del Sur, impulsada por la Administración Trump, ha sido presentada como una estrategia para reducir el tráfico de narcóticos hacia América del Norte, mediante acciones directas contra embarcaciones vinculadas a organizaciones criminales.

