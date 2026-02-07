Cancillería de México lanza advertencia sobre posibles redadas de ICE durante el Super Bowl LX

Ciudad de México.- Con motivo del Super Bowl LX que se realizará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el Gobierno de México emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos que asistan a este encuentro deportivo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, busca que los aficionados realicen su viaje con responsabilidad y conozcan tanto sus derechos como sus obligaciones civiles durante su estancia en el extranjero.

El llamado de la cancillería se enfoca en que los viajeros actúen con prudencia y respeto en todo momento. Se resalta la importancia de seguir las normas locales y evitar cualquier tipo de altercado o provocación con otras personas. Es fundamental recordar que cometer infracciones legales en Estados Unidos puede generar procesos que pongan en riesgo la permanencia legal, incluyendo la posibilidad de ser expulsado del país por las autoridades correspondientes.

Dentro de las sugerencias difundidas, se pide a los asistentes mantener un contacto constante con sus familiares y amigos. Esto incluye compartir la ubicación de forma periódica y estar atentos a las señales que brinde el personal de seguridad dentro del estadio y en las zonas aledañas. Una medida de protección fundamental es abstenerse de conducir vehículos bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias prohibidas, ya que estas acciones se consideran faltas graves.

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2026

Posibles redadas de ICE

Respecto a la seguridad pública, han surgido rumores sobre posibles acciones de control por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No obstante, Cathy Lanier, quien se desempeña como directora de seguridad de la NFL, aclaró que no hay planes para ejecutar operativos de esa índole durante el partido ni en las actividades relacionadas con el evento. A pesar de estas declaraciones, las autoridades de México consideran que la población debe mantenerse informada y alerta.

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2026

Si una persona llega a ser retenida por agentes de seguridad, el consulado de México en San Francisco aconseja solicitar que se informe a la representación de nuestro país. Para facilitar este proceso, se compartió una frase en inglés que los ciudadanos pueden utilizar: "I am mexican citizen and I want to talk to my consulate". Esta expresión permite que el personal consular brinde el apoyo y la orientación que se requiera según el caso.

El apoyo brindado por el gobierno no se limita a situaciones de arresto. También incluye auxilio en casos de pérdida de pasaportes, atención a personas que hayan sido blanco de abusos o situaciones que requieran atención médica en centros de salud. Para resolver dudas o solicitar asistencia, se encuentra disponible el número del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM): 520 623 7874. El objetivo de estas acciones es asegurar que la estancia en California transcurra sin incidentes.

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui