EU busca fin de la guerra Rusia-Ucrania en junio; Zelensky confirma negociación en Miami

Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante un breve encuentro con medios confesó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, les hizo un ultimátum tanto a su país como a Rusia, encabezada por el también coronel Vladímir Putin. En realidad, lo que quiere la nación vecina de México es que pronto termine, después de tanto tiempo, la guerra de casi cuatro años.

De tal forma, Trump fijó como fecha límite junio para que los involucrados se pongan de acuerdo, y en caso de no acatar la orden, es muy posible que presionen a Kiev y Moscú para que lo hagan. Por lo pronto, dentro de la poca actualización que se tiene, esta indica que hoy, sábado 7 de febrero, los ataques rusos a la infraestructura energética obligaron a las centrales nucleares a reducir su producción.

"Los estadunidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra para principios de verano y probablemente ejercerán presión sobre las partes precisamente según este calendario", destacó el mandatario. Asimismo, agregó que también quieren un calendario claro de todos los acontecimientos y que Estados Unidos propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales la próxima semana en el país por primera vez, posiblemente en Miami.

Estados Unidos quiere que para junio termine la guerra

Zelensky mencionó que el Kremlin presentó a Estados Unidos una propuesta económica de 12 billones de dólares, que nombró como el paquete Dmitriev, en honor al director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), Kirill Dmitriev. De hecho, volviendo al asunto del ataque ruso, de acuerdo con una publicación en X (antes Twitter), se lanzaron durante esta madrugada aproximadamente 400 drones y alrededor de 40 misiles.

Our negotiating team delivered a report following meetings with the U.S. and Russian sides. They provided detailed updates on how the discussions unfolded and which particular points were most sensitive and which were constructive.



Ukraine needs results, and one of the most… pic.twitter.com/fKWhOmSn80 — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 7, 2026

"Ucrania necesita resultados, y una de las bases más importantes para lograr una paz duradera son garantías de seguridad efectivas. Ucrania no inició esta guerra; es Rusia quien debe ponerle fin. Lo que importa es que nuestros socios sigan involucrados activamente, trabajen juntos por la paz y consideren todas las propuestas realistas", escribió el líder de Ucrania en la plataforma del político conservador Elon Musk.

Fuente: Tribuna del Yaqui