(VIDEO) Cuidadora golpea en la cabeza a niña con un zapato en jardín de niños de California

California, Estados Unidos.- Una menor de edad fue víctima de una agresión por parte de una docente en el centro educativo Destiny Development Center que se encuentra en la ciudad de Inglewood, California, situación que ha generado indignación en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Medios locales señalan que el hecho se registró el pasado 16 de enero de 2026, pero recientemente se difundió en redes sociales.

El video se comenzó a difundir en plataformas digitales y, luego del impacto que generó, la empleada fue despedida por la dirección del centro educativo. En el video se puede observar cómo la educadora, quien se encuentra sentada al otro extremo del salón, se pone de pie, se quita un zapato y se lo lanza a la niña, quien recibió un golpe en la cabeza con dicho objeto. Posteriormente, la agresora se acerca a la pequeña y la abraza para intentar tranquilizarla.

Sin embargo, la víctima se separa de la docente para sentarse y continuar llorando. Después, la mujer revisó a la infante para confirmar la gravedad del golpe; sin embargo, la menor permanece llorando. En el momento, que fue captado por cámaras de seguridad, también se observa a dos trabajadoras que presenciaron el hecho y solamente se rieron de la víctima. Michelae Jones y Kira Townsend, madre y tía de la niña, expresaron su indignación por lo ocurrido.

A Black child reported to her mother she was hit with a shoe at Destiny Development Center in Inglewood, California. The employee has been terminated but other staff lied in reports saying the child was crying because she fell off her cot. pic.twitter.com/3CzlRQ4N8C — Los Angeles Journalist uD83DuDCF8 (@slausongirlnews) February 4, 2026

Quiero saber qué tan frecuente supervisan las cámaras. ¿Cómo tienes un negocio y no supervisas los videos de vigilancia a menos que un padre diga algo? ¿Por qué tenemos que esperar a que mi nieta venga y nos diga, 'Oye mi profesora me tocó en la oreja con un zapato?'", expresó la tía de la víctima, quien cuestionó los protocolos de seguridad del centro de cuidado.

Por su parte, Danielle Williams, directora del Destiny Development Center, informó que las tres docentes involucradas se mantienen bajo investigación. Sin embargo, Williams señaló que la cuidadora intentaba lanzar el zapato hacia otra habitación donde no se suponía que estaba la niña, no obstante, falló en su intentó y golpeó en la cabeza a la pequeña con el objeto. Sostuvo que en su centro de cuidado no se permite el maltrato infantil.

