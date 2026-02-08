Más de 150 registros mencionan al Dalái Lama; su oficina niega relación con Jeffrey Epstein

Nueva Delhi, India.- El escándalo en torno al fallecido magnate Jeffrey Epstein continúa generando polémica, y aún con mayor intensidad tras la reciente desclasificación de archivos judiciales en Estados Unidos. En dichos documentos apareció en múltiples ocasiones el nombre del polémico Dalái Lama, líder espiritual tibetano, por lo que su oficina se vio obligada a emitir una postura oficial a través del dirigente de la Administración Central Tibetana.

Este domingo 8 de febrero de 2026, su oficina se pronunció mediante un comunicado en el que intentó deslindarse por completo de la red de tráfico en la que se ha vinculado a figuras de alto perfil como Donald Trump, Joe Biden y Bill Clinton, entre otras personalidades. En lo que respecta al Premio Nobel de la Paz de 1989, se negó de forma “inequívoca” y rotunda cualquier tipo de relación con el pederasta convicto.

"Algunos informes recientes de los medios de comunicación y publicaciones en redes sociales, en relación con los archivos Epstein, están intentando vincular a Su Santidad con Jeffrey Epstein. Podemos confirmar de forma inequívoca que Su Santidad nunca ha conocido a Epstein ni ha autorizado ningún encuentro o interacción con él por parte de nadie en su nombre", señala un fragmento del comunicado difundido en redes sociales.

La amistad entre Jeffrey Epstein y Donald Trump

Es necesario agregar que los archivos son claros, ya que citan en aproximadamente 150 ocasiones a Dalái Lama. Con base en registros federales, en 2012 se habría presupuestado cerca de un millón de dólares con el objetivo de renovar una vivienda que serviría para alojar al líder religioso y a una comitiva de 15 personas durante dos semanas. Asimismo, en los documentos también se menciona el presunto uso de aeronaves privadas pertenecientes a la red de Epstein para trasladar al monje a eventos en los que se reuniría con el delincuente.

No obstante, existe otra versión impulsada por los defensores de Dalái Lama, quienes aseguran que Su Santidad aparece en los registros únicamente porque algunos implicados intentaron invitarlo a reuniones organizadas por el empresario, pero sostienen que dichos encuentros nunca se concretaron. Por lo pronto, este caso continúa causando un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente por las figuras que presuntamente habrían tenido algún tipo de vínculo con los crímenes.

